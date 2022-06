Tapene i den ukrainske hæren økte kraftig etter Mariupols fall og det strategiske skiftet iverksatt av den russiske hæren. Moskva har ikke lenger som mål å ødelegge ukrainske våpenlagre, men å frigjøre Novorossia (sør i landet).

Den 8. juni 2022 vurderte den ukrainske forsvarsministeren Oleksii Reznikov for første gang tapene hans væpnede styrker hadde pådratt seg: 100 døde per dag og 500 sårede.

Den 9. juni estimerte president Zelenskys assistent, Mykhaylo Podolyak, tapene til å være mellom 100 og 200 mann om dagen, da han snakket med BBC [1].

Den 10. juni vedtok Ukrainas president Volodymyr Zelensky en lov som tillater mobilisering av unge mennesker fra 18 år.

Ifølge britiske etterretningskilder, plukket opp av The Independent, er styrkeforholdet mellom de ukrainske og russiske hærene 1 til 20 for artilleri og 1 til 40 for ammunisjon [2].

En sivil ulydighetsbevegelse har vokset frem i Ukraina. Unge vernepliktige, uten erfaring eller opplæring, nekter å ofre seg for president Zelensky.

De 50 statene som utgjør kontaktgruppen for Ukraina møtes 15. juni i Brussel, med USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin III som vert. De vil prøve å finne en måte å sette en stopper for denne årelatingen [3].