В дополнение к нашему письму от 16 февраля 2022 года (S/2022/122), а также многочисленным предыдущим сообщениям об осуществлении пункта 3 приложения В к резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности имею честь вновь подтвердить позицию Российской Федерации по данному вопросу в связи с письмом представителей Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Франции при Организации Объединенных Наций от 24 мая 2022 года (S/2022/415).

Мы с глубоким сожалением отмечаем, что наши европейские коллеги продолжают выдвигать ложные обвинения против Исламской Республики Иран в контексте приложения В к резолюции 2231 (2015), в то время как в предыдущих письмах мы уже подчеркивали ошибочную логику, лежащую в основе таких обвинений.

Ни один из существующих международных документов и механизмов, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Режим контроля за ракетной технологией, ни прямо, ни косвенно не запрещает Ирану разрабатывать ракетные и космические программы.

Наши европейские коллеги намеренно злоупотребляют критериями, прописанными в Режиме контроля за ракетной технологией, который представляет собой неформальную политическую договоренность между 35 государствами по вопросам экспортного контроля. Параметры категории I по классификации, содержащейся в приложении к документу о Режиме контроля за ракетной технологией, являются лишь ориентиром для государств-экспортеров и вовсе не предназначены для использования в контексте резолюции 2231 (2015) или Совместного всеобъемлющего плана действий, в том числе с целью установить, спроектированы ли конкретные баллистические ракеты таким образом, чтобы они были способны нести ядерное оружие.

Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что утверждение о том, что, «согласно давно сложившемуся международному консенсусу», системы категории I считаются «системами, вызывающими наибольшую обеспокоенность», является намеренным искажением. В руководящих принципах Режима контроля за ракетной технологией четко указано, что системы категории I представляют собой «наиболее значимые средства», что имеет существенно иное значение.

Ссылка на резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности в контексте Режима контроля за ракетной технологией также совершенно неуместна, поскольку эта резолюция, цель которой — развивать сотрудничество, а не использоваться как средство принуждения, — никогда не была направлена на ограничение ракетной программы Ирана.

Россия придает огромное значение Режиму контроля за ракетными технологиями и твердо намерена добиваться всестороннего выполнения его соответствующих положений. Поэтому мы решительно выступаем против попыток наших европейских коллег исказить характер и сферу действия этого режима и использовать его в качестве инструмента ограничения развития космического потенциала других стран.

Мы хотели бы еще раз напомнить о том, что пункт 7 а) резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности предусматривает, что действие положений резолюции 1929 (2010) в полном объеме, включая пункт 9, в котором Ирану запрещается осуществлять какую-либо деятельность, связанную «с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие», было прекращено. Однако даже в период действия этой резолюции предположения Группы экспертов не пользовались общей поддержкой ни в Комитете Совета Безопасности, учрежденном резолюцией 1737 (2006), ни в Совете Безопасности.

Кроме того, содержащиеся в вышеупомянутом письме утверждения о том, что оборонительные потребности Ирана являются «самопровозглашенными», лишают это государство-член законного права на самооборону и нарушают принцип общей и неделимой безопасности, закрепленный в итоговых документах конференций по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, принятых консенсусом.

Вызывает глубокое сожаление, что наши европейские коллеги продолжают продвигать необоснованные антииранские заявления, противоречащие духу переговоров в Вене и самой логике многосторонних усилий по содействию полному возобновлению осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий. Между тем, несмотря на то, что целостность соглашения по ядерной программе оказалась под угрозой из-за безответственных и деструктивных действий других государств-членов, Иран проявляет сдержанность, демонстрирует решимость поддерживать режим нераспространения и выражает готовность сохранить Совместный всеобъемлющий план действий.

Учитывая, что Совету Безопасности не было представлено достоверной информации, которая подтверждала бы обратное, Российская Федерация продолжает исходить из своей предыдущей оценки, согласно которой Иран проявляет добрую волю в ответ на обращенный к нему в пункте 3 приложения B к резолюции 2231 (2015) призыв воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, спроектированными таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие.

Будем признательны за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности и за его полное и надлежащее отражение в готовящемся докладе Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2231 (2015).