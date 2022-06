Le perdite dell’esercito ucraino sono repentinamente aumentate dopo la caduta di Mariupol e il cambio di strategia dell’esercito russo. Ora Mosca non vuole più distruggere i depositi di armi, ma liberare la Novorossia, nel sud del Paese).

– L’8 giugno 2022 il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, per la prima volta ha valutato le perdite ucraine: 100 morti e 500 feriti al giorno.

– Il 9 giugno, sulla BBC, l’assistente del presidente ucraino, Mykhaylo Podolyak, ha stimato le perdite ucraine in 100/200 al giorno [1].

– Il 10 giugno il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che autorizza la mobilitazione dei giovani ucraini a partire dai 18 anni.

– Secondo l’intelligence britannica, citata da The Independent, i rapporti di forza tra l’esercito ucraino e quello russo sono di 1 a 20 per l’artiglieria e di 1 a 40 per le munizioni [2].

– In Ucraina sta prendendo piede un movimento di disobbedienza civile. I giovani coscritti, che non hanno esperienza né formazione, si rifiutano di andare a morire per il presidente Zelensky.

– Il 15 giugno i 50 Stati membri del cosiddetto Gruppo di Contatto per l’Ucraina si riuniscono a Bruxelles, sotto la presidenza del segretario alla Difesa USA, generale Lloyd J. Austin III. Cercheranno come mettere fine a questa emorragia [3].