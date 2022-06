Uscito il 13 giugno 2022, il film Top Gun: Maverick ha già incassato oltre 750 milioni di dollari. È fra i 100 film più remunerativi della storia.

Il film è stato concepito come un videoclip di propaganda per l’arruolamento nelle forze armate statunitensi; il Pentagono ha messo a disposizione della produzione software, una grande quantità di mezzi e di uomini, nonché due portaerei a propulsione nucleare. In cambio i produttori hanno accettato che il Pentagono riscrivesse la sceneggiatura e selezionasse il casting.

Pubblichiamo il contratto tra produttori e Pentagono.