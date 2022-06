De film Top Gun: Maverick werd uitgebracht op 13 juni 2022 en heeft al meer dan 750 miljoen dollar opgebracht. Het is een van de 100 best verdienende films in de geschiedenis.

Het was bedoeld als een propagandaclip om dienst te nemen in het Amerikaanse leger. De Amerikaanse strijdkrachten leverden veel software, uitrusting en mankracht, en zelfs twee nucleair aangedreven vliegdekschepen. In ruil daarvoor stemden de producenten ermee in dat hun script zou worden herschreven door het Pentagon en dat de cast door hen zou worden geselecteerd.

Hieronder staat het contract tussen de civiele producenten en het Pentagon.

