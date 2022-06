Op 19 mei 2022 heeft het Oekraïense ministerie van Cultuur en Informatiebeleid het Oekraïense Boekinstituut opgedragen alle in Rusland uitgegeven, in het Russisch uitgegeven of uit het Russisch vertaalde boeken te vernietigen.

Volgens de directeur van het Boekeninstituut en voormalig voorzitster van het Uitgeversforum, Oleksandra Koval (foto), zullen ten minste 100 miljoen boeken met schadelijke inhoud worden vernietigd. Een deel van de boeken zal worden bewaard door universiteitsbibliotheken om te worden bestudeerd door onderzoekers naar de oorsprong van het kwaad.

Deze boekverbranding geldt voor alle klassiekers van de Russische literatuur, van Alexander Poesjkin tot Leo Tolstoj en Fjodor Dostojevski.

Deze informatie werd verdoezeld door de voormalige Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Carl Bildt, die op 21 mei een bericht op Twitter plaatste (sindsdien verwijderd) waarin hij Rusland beschuldigde van het verbranden van Oekraïense boeken; een louter valse beschuldiging.

Twee lessen die we uit deze gebeurtenissen kunnen trekken:

– Nooit sinds de Tweede Wereldoorlog en de boekverbranding van de Nazi’s hebben we een dergelijke vernietiging van boeken gezien.

– De NAVO weet heel goed wat er aan de hand is, anders zou ze niet geprobeerd hebben het nieuws te verdoezelen.