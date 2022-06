Terwijl Europa in de greep is van de energiecrisis, zijn de oliebronnen in Libië sinds februari gesloten. In Italië en in Europa praten we er niet over, om niet in detail te hoeven treden over een oorlog waarvan wij de initiatiefnemers zijn, maar waarvan, gelukkig voor de Italiaanse regering, niemand iets heeft gemerkt. Tot nu.

Maar hoe zijn we tot deze situatie gekomen?

In december jongstleden werden de verkiezingen in Libië op mysterieuze wijze een week voor de stembusgang afgeblazen. Waarom was dat? Saif Kadhafi, de zoon van de kolonel, stond in de peilingen op meer dan 50% en zou president van Libië zijn geworden.

Als reactie op deze brutale inmenging in de Libische politiek stemde het Libische parlement in februari jl. voor het vertrouwen in Fathi Bashagha, nadat deze op zijn beurt het gezag van het Libische nationale leger van Khalifa Haftar had erkend.

Maar de aftredende premier, Abdulhamid Dabaiba, gesteund door het Westen en nu zonder enige politieke legitimiteit, blijft op zijn post in Tripoli, beschermd door de milities, die onlangs gezelschap hebben gekregen van Daesh.

Dit heeft het Libische volk ertoe aangezet om samen met de vakbonden de oliebronnen stil te leggen, bijna volledig in de drie districten van Libië die door Haftars Libische Nationale Leger worden gecontroleerd. Dit extreme besluit is ingegeven door de gegronde vrees dat de olie-inkomsten zullen worden gebruikt voor de financiering van een nieuwe repressieve militaire interventie in Tripoli, gesponsord door de NAVO, tegen de wil van het volk.

In een tijd waarin het debat in Italië (en Frankrijk) in het teken staat van oorlog en de hoge kosten van levensonderhoud, zou het ontsluiten van Libische olie door volledige erkenning van de Libische soevereiniteit en niet door het financieren van milities en het steunen van een "illegale" premier, Italië (en andere Europese landen) de middelen kunnen verschaffen die nodig zijn om de hoge kosten van levensonderhoud te bestrijden.

Wie is bereid om de regering Draghi (en anderen) in deze kwestie uit te dagen?