Les dirigeants des trois principaux pays de l’Union européenne, Mario Draghi (Italie), Emmanuel Macron (France) et Olaf Scholz (Allemagne) ont rendu visite au président Volodymyr Zelensky (Ukraine) à Kiev.

Ils ont tous trois publiquement appelé à donner sans attendre à l’Ukraine le statut d’État candidat à l’adhésion à l’Union européenne.

Les trois hommes ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine, mais se sont bien gardés d’évoquer un « retrait russe ».

Selon Die Welt, les trois chefs d’État et de gouvernement ont aussi en privé incité l’Ukraine à négocier une rapide sortie de crise avec la Russie. L’Allemagne, la France et l’Italie subissent de lourdes conséquences de la guerre et ne peuvent se permettre de voir celle-ci durer.