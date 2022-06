Den 19. mai 2022 ga det ukrainske departementet for kultur og informasjonspolitikk ut instrukser til det ukrainske bokinstituttet om å ødelegge alle bøker utgitt i Russland, trykt på russisk eller oversatt fra russisk språk.

I følge direktøren for Bokinstituttet og tidligere president for Publishers’ Forum, Oleksandra Koval (bilde), vil det være nødvendig å ødelegge minst 100 millioner bøker som formidler ondskap. Noen verk vil bli bevart av universitetsbibliotekene slik at spesialister kan studere røtter til ondskap.

Denne bokbrenningen retter seg også mot alle klassikerne i russisk litteratur fra Alexander Pushkin til Leo Tolstoj og Fjodor Dostojevskij.

Denne informasjonen ble tildekket av den tidligere svenske utenriksministeren Carl Bildt, som 21. mai postet en tweet (siden fjernet) hvor han fordømte Russland for å brenne ukrainske bøker; en totalt falsk anklage.

To lærdommer skal trekkes fra disse arrangementene:

– Vi hadde ikke vært vitne til en ødeleggelse av bøker i et slikt omfang siden andre verdenskrig og nazistenes brenninger.

– NATO er fullstendig klar over hva som skjer, ellers ville den ikke ha forsøkt å tilsløre saken.