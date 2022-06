Le secrétaire d’État US, Antony Blinken, vient de nommer les membres du Conseil de la Politique des Affaires étrangères (Foreign Affairs Policy Board).

Co-présidents :

– Cecilia Muñoz (ancienne conseillère pour la politique intérieure du président Obama, elle travaille aujourd’hui pour le think-tank New America). Elle sera chargée d’évaluer les conséquences pour les citoyens états-Uniens des différentes actions de politique étrangère.

– Thomas E. Donilon (ancien conseiller de Sécurité nationale du président Obama, aujourd’hui employé du second investisseur au monde, BlackRock). En toute logique, il devrait être chargé d’évaluer les conséquences pour les super-riches des différentes actions de politique étrangère.

Membres :

– David Autor, professeur d’économie du travail au MIT.

– Sameer Bhalotra, spécialiste de la Cybersécurité.

– Hal Brands, professeur de relations internationales à la Johns Hopkins University. Il est partisan de remuscler l’Amérique et de s’inspirer de la Guerre Froide pour traiter avec la Chine et la Russie.

– Mariano-Florentino (Tino) Cuéllar, ancien juge et conseiller justice de Barack Obama, il préside aujourd’hui la Carnegie Endowment for International Peace.

– Mitchell E. Daniels, Jr., ancien gouverneur de l’Indiana et président du Hudson Institute.

– Janine Davidson, ancienne sous-secrétaire à la Marine, spécialiste de l’adaptation des Forces armées à la doctrine Rumsfeld/Cebrowski, actuelle présidente de la Metropolitan State University of Denver.

– Cathy Feingold, ancienne directrice du Solidarity Center (branche syndicale de la National Endowment for Democracy), et ancienne vice-présidente de la Confédération syndicale internationale.

– Margaret A. Hamburg, ancienne commissaire de l’Agence fédérale des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drugs Admnistration). Elle participa à l’exercice de la Conférence sur la Sécurité de Munich 2021 sur la variole du singe [1]

– Jon M. Huntsman, Jr., ancien gouverneur de l’Utah. Il fut ambassadeur en Chine pour le président Obama et ambassadeur en Russie pour le président Trump.

– Ayana Elizabeth Johnson, biologiste et féministe, fondatrice d’Urban Ocean Lab, un think tank sur le réchauffement climatique et la conservation des océans.

– Kristie A. Kenney, diplomate, ancienne conseillère de John Kerry. Son époux, l’ambassadeur William Brownfield, était un ennemi personnel du président Hugo Chávez.

– Gilman G. Louie, ancien président d’une société de la CIA chargée du big data, aujourd’hui président de l’America’s Frontier Fund, une association pour le développement de l’intelligence artificielle aux USA.

– Katherine Maher, ancienne employée du National Democratic Institute (la branche politique de gauche de la National Endowment for Democracy) spécialiste du Moyen-Orient. Actuelle directrice de la Fondation Wikimedia qui chapeaute notamment l’encyclopédie en ligne Wikipedia.

– James M. Manyika, économiste des nouvelles technologies, ancien directeur de la Fondation de la firme de consulting McKinsey & Company, actuel conseiller de Google/Alphabet.

– Meghan L. O’Sullivan, spécialiste du pétrole, ancienne assistante de Paul Bremer à la Coalition Provisional Authority (qui était une société privée et non pas une administration publique), aujourd’hui présidente de la Commission trilatérale et administratrice de Raytheon.

– Annise D. Parker, ancienne maire lesbienne de Houston et actuelle présidente du Victory Institute, l’association des élus LGBTQI.

– Vincent R. Stewart, général des Marines, directeur du Renseignement militaire.