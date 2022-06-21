Если в предыдущих статьях я изложил историю бандеровцев начиная от межвоенного периода до наших дней, то здесь я хотел бы поговорить об их идеологии.

Их идейным вдохновителем был и остаётся Дмитрий Донцов (1883-1973). Хотя он умер в Канаде и похоронен в США, его труды не были переведены, но они стали известны нам благодаря его последователям. Отсутствие его трудов в книжных магазинах других стран объясняет, почему за рубежом о нём ничего не известно. А на Украине после долгого периода забвения он стал одним из самых читаемых авторов.

Как и другие нацисты, Дмитрий Донцов опирался на свою интерпретацию Ницше, призывая к рождению нового человека с «пламенной верой и каменным сердцем», который не побоится безжалостно уничтожать врагов Украины. Как идеолог «интегрального украинского национализма», он построил философию национализма, направленного против России и против евреев.

Он хотел создать элитарный народ, далекий от «эгалитаризма рабов» русской Октябрьской революции и «всеобщих идеалов» Французской революции.

Он утверждал, что воображение истинных украинцев должно «быть вскормлено легендой о последней битве», «отрицанием того, что есть» и «чарующим образом катастрофы, которая принесет нечто новое"». Они должны беспрекословно исполнять «категоричные приказы».

По его словам, украинский национализм характеризуется:

– утверждением воли к жизни, к власти, к экспансии (он пропагандирует Право сильных рас организовывать народы и нации для укрепления существующей культуры и цивилизации);

-желанием бороться и осознанием своего экстремизма (он восхваляет творческое насилие инициативного меньшинства).

Его качества:

– фанатизм;

– безнравственность.

Фанатизм свидетельствует о религиозном характере доктрины. Донцов отмечает, что именно это делает воинов непобедимыми. Поэтому совершенно логично, что после мировой войны Степан Бандера и Ярослав Стецько договорились о сотрудничестве в Мюнхене с тайным организацией «Братья-мусульмане» или что в 2007 году их последователи смогли сформировать Антироссийский фронт с чеченскими джихадистами.

В начале своей деятельности Донцов не был вдохновлён ни итальянским фашизмом, ни немецким национал-социализмом, а, похоже, руководствовался теми же доводами, что и хорватские усташи, румынская Железная гвардия, словацкий Глинка, польский Национальный радикальный лагерь

Вместе с нацистами Донцов стал претендовать на мифическую географию и историю. Считалось, что истинные украинцы имеют скандинавское или протогерманское происхождение, и что они произошли от варягов, населявших Скандинавию. Считается, что их предки основали город Новгород в России и покорили русских славян.

В этой мифологии украинские националисты - добро, а москали - зло. Поэтому вполне естественно, что муза партии Свобода, депутат Ирина Фарион, заявила задолго до российской военной интервенции: «Мы пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву».

В 2015 году президент Петр Порошенко и Премьер-министр Арсений Яценюк приняли ряд законов, которые запретили коммунистическую и нацистскую символику, а бандеровскую реабилитировали. Никто не утверждал, что является нацистом, но памятники в честь победы Красной Армии над нацистами были уничтожены и заменены другими в честь Степана Бандеры, ответственного за убийство 1,6 миллиона своих соотечественников, и его идейного учителя Дмитрия Донцова.

Совет Европы подверг критике эти законы о «декоммунизации», так как они клеймят режимы в целом, не упоминая о деяниях, которые они осуждают.

Именно в результате этих законов девиз бандеровцев «Слава Украине» стал частью официального дискурса. Я, конечно, ничего не имею против этого лозунга, как и против мусульманского клича «Аллах Акбар», но после того, как я услышал его в из уст джихадистов, которые хотели перерезать мне горло, я больше не могу думать, что «Бог велик"», и меня по-прежнему пугает то, что джихадисты имеют при этом в виду.

Поэтому неудивительно, что на Украине существует законодательная база, легализующая эту форму расовой дискриминации. 21 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал внесенный по его инициативе закон о «коренных народах Украины». В нем говорится, что татары и евреи-караимы имеют право на полное осуществление всех прав человека и основных свобод. Этот текст, который кажется очень щедрым, вовсе не является таковым, поскольку используется по умолчанию. Он дополняет тексты, признающие права украинцев скандинавского или протогерманского происхождения. Фактически, он используется судами для отказа в правах украинцам, которые не признают себя таковыми или не принадлежат к одному из этих меньшинств, то есть тем, кто называет себя коренными славянами. Последним не разрешается поднимать в суде вопрос о своем «праве на полное осуществление всех прав человека и основных свобод».

20 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном на его аккаунте в Telegram, заявил: «Любая деятельность политиков, занимающихся расколом общества или сотрудничающих с левыми силами (Держава, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, Социалисты, Блок Владимира Сальдо)». Тогда как большинство из них не представлены в однопалатной Верховной Раде, «Оппозиционная платформа - За жизнь» является второй по величине партией в стране. Она получила 13 процентов голосов и выиграла 43 из 450 мест.

Также 20 марта президент Зеленский подписал указы о запрете на пять лет трех оппозиционных каналов, которые были "приостановлены" в течение нескольких месяцев. Кроме того, он подчинил все оставшиеся каналы Совету безопасности и обороны.

Таким образом, больше нет свободы слова ни для политиков, ни для журналистов. Украинская демократия мертва, но не от российского военного вмешательства, а от воли собственного правительства.

Совет по развитию библиотек был создан 5 мая 2022 года. Одна из его задач - решить, какие русские книги на полках лишние. Министр культуры и информационной политики, журналист Александр Ткаченко заявил, что они могут быть утилизированы и служить для выпуска украинских книг.

Он заявил, что «враг не добьется успеха и получит суровый ответ». Этим он запретил деятельность 11 политических партий (Оппозиционная платформа - За жизнь, партия Шария, Наши, Оппозиционный блок, Левая оппозиция, Союз граждан Украины и Национальный союз журналистов).

Сожжение книг - классическая черта диктатур. Поэтому мы, мол, не будем ничего сжигать публично, мы просто бумагу переработаем. Это не так заметно и более экологично.

А теперь обратимся к тому, как ведется война. Следует отметить одну особенность украинской армии: она не подбирает тела своих солдат, погибших в бою. Все другие армии мира без колебаний подвергают себя опасности ради этого. В их глазах очень важно достойно похоронить умершего. Отказ от этого имел бы катастрофические последствия для морального духа их товарищей. Почему же украинская армия действует иначе?

Если я правильно понимаю мысли Дмитрия Донцова, речь идёт об эсхатологической битве между добром и злом. Согласно скандинавской мифологии, когда в битве участвовали варяги, валькирии спускались на поле боя верхом на волках. Они решали, кто из храбрых викингов погибнет, и их души уносили в Валгаллу, чтобы сформировать будущую армию для «битвы конца времён». Таким образом, люди, павшие на поле брани, не являются жертвами судьбы, они избраны для священного дела.

Эта идеология опирается на «Молитву украинских националистов», написанную Иосифом Мащаком в 1922 году. Её преподают и читают в молодежных лагерях бандеровцев. Она занимает центральное место в церемониях тайного ордена Центурия, который бандеровцы ввели в армии НАТО.

Таким образом, война украинских националистов против славян только начинается.