In seguito al vertice di Marrakech, in cui la sottosegretaria di Stato Victoria Nuland ha posto i termini della prossima guerra USA [1], una delegazione partita da Rabat si è recata a Washington per partecipare al summit marocchino-statunitense del 13 e 14 giugno 2022.

Il direttore generale della Sicurezza nazionale e della Sorveglianza del territorio marocchino (DGST), Abdellatif Hammouchi, è stato ricevuto da Christopher Wray, direttore dell’FBI, da Avril Haines, direttrice dell’intelligence nazionale e da William Burns, direttore della CIA.

Settemila soldati USA parteciperanno alle esercitazioni African Lion nel sud del Marocco, insieme a delegazioni di 13 Stati africani.

Nella Guerra del Sahel in preparazione, il Marocco potrebbe svolgere di ruolo assunto da Israele nella Guerra contro la Siria.