Volgens Doyle McManus, columnist bij de Los Angeles Times [1], hebben de verslechterende economische omstandigheden in de NAVO-lidstaten de houding van het publiek doen omslaan.

In april was de overgrote meerderheid van de Amerikanen voorstander van strenge sancties tegen Rusland. Nu is daar verandering in gekomen: 51% van de Amerikanen stelde in mei hun koopkracht boven hun steun aan Oekraïne.

De meerderheid in het westen heeft niet langer de wil om Rusland te bestrijden, concludeerde hij.