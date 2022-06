O diário italiano Corriere della Sera revelou, em 5 de Junho de 2022, a existência de um programa de vigilância de personalidades « pró-russas » no país. Ele é dirigido pelo Departamento de Informação para a Segurança (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza); um serviço de Inteligência subordinado directamente ao Primeiro-Ministro.

A agência noticiosa italiana ANSA publicou o número 4 de um boletim deste programa, intitulado Hybrid Bulletin (Boletim Híbrido-ndT). Ele cobre o período que vai de 15 de Abril a 15 de Maio. Pode-se, pois, considerar que o número 1 dizia respeito ao período de 15 de Janeiro a 15 de Fevereiro. Se isto se confirmar, isso indicaria que este programa começou mais de um mês antes da intervenção russa na Ucrânia.

O Corriere della Sera, que leva este relatório da Inteligência Italiana ao pé da letra, revelou que, o nosso amigo, o geógrafo Manlio Dinucci era considerado como a fonte mais perigosa [1]. De modo a lançar opróbrio sobre ele, o quotidiano afirma com descaro que ele teria sido citado pelo Presidente Vladimir Putin no seu discurso de celebração do Dia da Vitória. O que é uma pura mentira.

Pode-se logicamente pôr a hipótese que a censura do artigo de Manlio Dinucci, no diário esquerdista Il Manifesto, sobre o planeamento da guerra pela RAND Corporation [2] foi teleguiada.

A Comissão Parlamentar encarregada de monitorizar os Serviços Secretos (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) tomou conta do assunto.

Com toda a probabilidade, a Itália não está a tomar nenhuma iniciativa aqui, antes se junta a um programa mais geral da OTAN. O que nos permite compreender porquê o Conselho de Defesa polaco (polonês-br) interveio junto do fornecedor de acesso francês Orange para censurar o nosso sítio Internet no seu país, o que até agora só havia acontecido em Estados autoritários.