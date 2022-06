As conversações entre a República islâmica do Irão (Irã-br) e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) estão em ponto morto.

As informações fornecidas por Israel à AIEA foram todas desmentidas, salvo uma: há vestígios de urânio natural processado e urânio levemente enriquecido no sítio de Turquzabad. Segundo Telavive, teria havido lá um sítio de pesquisa nuclear, em 2003. De acordo com Teerão (Teerã-br), esta teoria é um disparate sionista, a única explicação seria que agentes israelitas (israelenses-br) contaminaram esse local antes de vir com isso .

A questão tem importância porque, se Israel tiver razão, isto provaria que os Iranianos retomaram, num certo momento, o programa nuclear militar do Xá Reaza Pahlevi que haviam abandonado em 1988.

A França, a Alemanha e o Reino Unido - todas parte do JCPOA – fixam-se neste ponto, ainda que anedótico, que bloqueia as negociações do JCPOA. Desta forma, o Presidente Biden pode mudar de posição sem ter que se contradizer.