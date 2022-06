A seguir à Cimeira (Cúpula-br) de Marraquexe, onde a Subsecretária de Estado, Victoria Nuland, estabeleceu os termos da próxima guerra dos EUA [1], uma delegação foi de Rabat a Washington para uma cimeira de segurança marroquino-americana, em 13 e 14 de Junho de 2022.

O Director-Geral da Segurança Nacional e da Vigilância Territorial marroquina (DGST), Abdellatif Hammouchi, foi recebido por Christopher Wray, Director do FBI, Avril Haines, Directora da Inteligência Nacional e William Burns, Director da CIA.

Cerca 7. 000 soldados dos EUA participarão nos exercícios African Lion (Leão Africano) no Sul do Marrocos junto com destacamentos vindos de 13 Estados africanos.

Durante da Guerra do Sahel em preparação, Marrocos poderia desempenhar o mesmo papel que Israel durante a Guerra contra a Síria.