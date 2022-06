Kansler Olaf Scholz utenriksrådgiver, diplomat Jens Plötner, uttalte at diskusjoner om Tysklands støtte til Ukraina er "drevet av en feber som ofte overser de viktigste punktene".

Han beklaget at dette spørsmålet behandles med en skjevhet og at det ikke er noen debatter om viktige spørsmål når det gjelder Russland og Kina. Ved Ukrainas tiltredelse til EU, understreket han at det ikke er fordi Ukraina har blitt angrepet at det bør dra nytte av en "rabatt" og bli dispensert fra de demokratiske og institusjonelle kravene til unionen.

Tidligere hadde Jens Plötner kjølt ned tyske regjeringer over deres entusiasme for Det muslimske brorskapet og deres fordømmelse av Syrias president Bashar al-Assad. Hans siste uttalelser vekket sinne hos tyske atlantiskere.