De Europese Unie heeft geëist dat Polen en Litouwen de doorvoer van goederen van het Russische vasteland naar Kaliningrad Rusland verbieden.

Toen Litouwen tot de EU toetrad, werd bepaald dat de Baltische staat de doorreis naar de Russische exclave Kaliningrad moest garanderen.

Op dit moment is de Poolse Suwalki-corridor al niet meer toegankelijk. Kaliningrad is alleen bereikbaar via de Oostzee.

In 1945 werd Köningsberg als oorlogsschade onderdeel van de USSR. Deze Pruisische regio is nu de oblast Kaliningrad.