Совет глав государств и правительств Европейского Союза 23 июня 2022 года принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потребуется много времени (Турция имеет этот статус уже 23 года), чтобы поднять страну до уровня, требуемого Союзом как в экономическом, так и в политическом плане.

Администрация президента Украины дала понять, что Киев не рассчитывает вступить в Союз сегодня или завтра, поскольку у него есть другой проект, но статус кандидата открывает путь к мощной финансовой поддержке со стороны Брюсселя, позволяющей приблизить страну к стандартам Европейского Союза.

В действительности Украина разделяет польский проект трёх морей - альянс государств, расположенных между Балтийским и Черным морями.

Междуморье против Европейского Союза

Этот проект основан как на географической реальности, так и на историческом прошлом: «Республике Двух Народов» (Польское Королевство и Великое княжество Литовское), существовавшем в период с XVI по XVIII век. Впервые проект был формулирован во время польской революции 1830 года князем Адамом Ежи Чарторыйским, а затем в межвоенный период польским генералом Юзефом Пилсудским под названием «Мендзыморская федерация ». В то же время Пилсудский сформировал идеологию, направленную на предотвращение объединения народов Центральной Европы в германскую и особенно российскую империи, - "прометеизм". Словно Титан, он обещал людям технический прогресс, который позволит им освободиться от своих повелителей. На практике он предпочитал больше немцев, чем русских, и без колебаний вступил в союз с австро-венграми и немцами против царя. В 2016 году третий вариант этого проекта был представлен президентом Польши Анджеем Дудой под названием «Инициатива трех морей » (третье море - Адриатическое). В нем принимают участие 11 стран. В последние несколько дней их стало двенадцать.

В принципе, этот проект предлагал законный политический ответ на отсутствие физических границ на территории Центрально-Североевропейской равнине: лучше объединиться, чем подчиниться или вступить в войну. Однако все было не так однозначно, как казалось: Республика Двух Народов была конфедерацией, которая позволяла Королевству и Великому княжеству сохранить собственное управление, в то время как Пилсудский предлагал федерацию, в которой каждый народ жил обособленно, а ведущую роль играли поляки. Все националистические движения в Центральной Европе делают ставку на Республику Двух Народов, но при этом у них совершенно разные выводы.

Для украинских бандеровцев Республика Двух Народов является наследницей Рутении, созданной шведскими викингами - варягами, что в некоторой степени притянуто за уши, поскольку они проживали на разных территориях. Самое большее, что можно сказать, это то, что в культурном плане эти образования имеют некоторые общие черты. Для президента Украины Владимира Зеленского Республика Двух Народов является хорошим примером конфедерации, которая позволит получить свободу как от России... так и от Германии, которая доминирует в Европейском Союзе

Польша никогда не танцевала под дудку Европейского Союза, членом которого она является с 2004 года. Во время выдвижения своей кандидатуры в Союз она без колебаний получала огромные суммы денег, якобы, для реформирования сельского хозяйства, но тратила их на покупку американских военных самолетов и ведение войны в Ираке по приказу Вашингтона. Эта хитрость была придумана американцем с польскими корнями Збигневом Бжезинским и американкой с французскими корнями Кристиной Лагард [1]. Но она используется и в наши дни: Варшава продолжает спорить с Брюсселем, в частности, по поводу своей судебной системы. Украине не составит труда тоже вести двойную игру.

Главная проблема народов Центральной Европы состоит в том, что они справедливо стремятся освободиться от влияния своих крупных соседей - России и Германии, но не могут сделать это без борьбы с ними. В прошлом эта патология всегда приводила их к столкновениям друг с другом. Именно потому, что польские и украинские политические лидеры опираются на общий проект конфедерации Междуморья, президент Зеленский смог, не краснея, рассмотреть вопрос об уступке Восточной Галиции Польше [2]. Однако в обеих странах крайне правые (в тоталитарном смысле межвоенного периода) намереваются использовать эту политику для продвижения своих расовых идей.

В 21017 году президент США Дональд Трамп принял участие в саммите «Инициативы трех морей» в Варшаве. Польшу часто называют троянским конем США в Европейском Союзе. Она также является ключом к присутствию США в Центральной Европе.

Князь Адам Ежи Чарторыйский закончил свою жизнь в изгнании в Париже, а генерал Пилсудский основал в Париже штаб-квартиру своего прометеевского движения. В обоих случаях речь шла об освобождении от влияния со стороны Германии и России. Память об этом периоде привела в 1945 году к созданию сети эмигрантов из Центральной Европы, работавших сначала на Ватикан, затем на французские секретные службы, а сегодня на англосаксов (сеть, известная также как Междуморье [3]). В ней принимали участие беглые лидеры хорватских усташей, румынской Железной гвардии и др. Затем, в 1991 году, была сформирована «Вишеградская группа» (Венгрия, Польша, Чешская Республика и Словакия). Сегодня сторонники этого проекта обращаются к англосаксам, отсюда поддержка Вашингтоном и Лондоном Варшавы и Киева. На саммите «Инициативы трех морей» в Варшаве в 2017 году присутствовал президент США Дональд Трамп. А на саммите 20 июня 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, попросил и сразу получил статус кандидата.

У англосаксов давний интерес к проекту Междуморяья. Один из отцов англосаксонской геополитики сэр Хэлфорд Макиндер определил Центральную Европу как сердце Евразии. По его словам, Британская империя через этот регион могла бы контролировать весь мир. Поэтому один из его последователей Премьер-министр Борис Джонсон стремглав направился в Киев, чтобы поддержать президента Зеленского. Идеями Макиндера руководствовались все англосаксонские геополитики, включая, разумеется, Збигнева Бжезинского, который наряду со штраусианцем Полом Вулфовицем в 2000 г. был одной из двух главных фигур на Вашингтонском коллоквиуме, ознаменовавшем союз США с Украиной [4].

К сожалению, те, кто подталкивает США к поддержке проекта Междуморья, являются представителями ультраправого национализма. Например, советники президентов Дуайта Эйзенхауэра и Рональда Рейгана, которые навязали им концепцию «пленённых народов (СССР)», все были бывшими пособниками нацистов, членами Антибольшевистского блока народов [5]. А те, кто в 2000 г. организовал вышеупомянутый конгресс, были их детьми, и сегодня самым важным из них является американец с польскими корнями Марек Ян Ходакевич, который постоянно принижает преступления нацистов [6].

Все участники Инициативы трех морей являются членами ЕС, за исключением Украины. Большинство из них спонтанно считают эту организацию гораздо более важной, чем ЕС, несмотря на то, что она не обладает такими же как ЕС необходимыми ресурсами. Тот факт, что Украина присоединилась за три дня до предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС, говорит не только о том, что это для неё гораздо важнее, но и о том, что Брюссель понял, что должен принять в состав Союза всех без исключения членов Инициативы трех морей.

В долгосрочной перспективе эта логика должна привести к тому, что члены Инициативы трех морей коллективно покинут ЕС, когда он перестанет быть для них финансово выгодным, поскольку его политических целей они никогда не разделяли.

Сегодня вся архитектура безопасности континента ставится под сомнение. В её основе лежат два столпа - Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Россия исключена из Совета Европы

Совет Европы был создан в 1949 году. Некоторые из основателей хотели обеспечить европейское единство на общих правовых принципах как совет государств, а другие как ассамблею парламентариев. В конце концов, оба проекта были объединены, но Советский Союз и братские страны остались в стороне. СССР и члены Варшавского договора присоединились к нему сразу после падения Берлинской стены.

Совет имеет два ключевых института. Первое место отводится Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). К сожалению, в последние месяцы Суд стал политизированным, демонстрируя явную предвзятость по отношению к России. Например, в январе он признал право российского гражданина плевать на официальный портрет Президента Российской Федерации (постановление по делу Каруева против России). Или, в феврале 2022 года, право российского гражданина сорвать пропутинскую демонстрацию, вывесив плакат с надписью «Путин лучше Гитлера!». И он только что осудил российский закон, принятый после цветных революций и обязывающий финансируемые из-за рубежа политические организации регистрироваться в качестве иностранных агентов и размещать эту информацию на всех своих публикациях (постановление по делу «Экодефенс» и ряд других).

Вторым по важности институтом является Венецианская комиссия, которая помогала новым независимым государствам усвоить демократические правила. Эта комиссия, кстати, неоднократно предупреждала Украину о нарушениях административных и институциональных процедур [7].

В итоге Запад лишил Россию права голоса в Совете Европы на том основании, что она пытается силой аннексировать Украину. Ошеломлённая Россия заявила в ответ, что никогда не собиралась этого делать и что она выходит из института, который стал предвзятым.

Россию не допускают к участию в заседаниях ОБСЕ

Другой межправительственной платформой является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Она была создана к 1975 году в соответствии с Хельсинскими соглашениями. В отличие от ООН, она не выполняет арбитражные фунгкции, это просто форум, где все действующие лица на континенте могут свободно разговаривать друг с другом. Например, ОБСЕ приняла Стамбульскую декларацию 1999 года, также известную как Хартия безопасности в Европе, в которой изложены два основных принципа: (1) право каждого государства выбирать союзников по своему усмотрению и (2) обязанность не угрожать безопасности других, обеспечивая свою собственную безопасность - принципы, несоблюдение которых лежит в основе конфликта между США и Россией [8].

Следует помнить, что Российская Федерация никогда не оспаривала право любой страны вступать в НАТО, но оспаривала право членов НАТО размещать на своей территории американские военные базы. Наши читатели помнят, что когда министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к каждому из своих «партнеров» с вопросом, как он совмещает два стамбульских принципа с размещением американской военной техники и персонала в непосредственной близости от России, никто из них не осмелился ответить.

Однако нейтралитет этого форума был нарушен в апреле, когда новые сотрудники ОБСЕ, а именно бывшие военнослужащие НАТО, были пойманы на шпионаже в Донбассе [9].

Мало того, Великобритания только что отказала в выдаче виз членам российской делегации, которые должны были принять участие в ежегодной парламентской сессии ОБСЕ со 2 по 6 июля 2022 года в Бирмингеме. Лондон, в нарушение своих обязательств, укрылся за именными санкциями Европейского Союза против каждого члена делегации.

В результате документы, подписанные 57 главами государств и правительств ОБСЕ, утратили силу, а администрация ОБСЕ превратилась в орудие войны, и в конечном счёте она перестанет играть роль форума.

Таким образом, архитектура безопасности европейского континента радикально трансформируется. Со временем Центральная Европа сформирует собственный блок, сначала в рамках Европейского Союза и его кандидатов, а затем и за его пределами. Его оборона будет гарантирована Соединенными Штатами, и две части континента, Запад и Восток, больше не будут разговаривать друг с другом. Это станет завершением плана англосаксонских геополитиков. Но если этот план и будет реализован, созданный блок не будет стабильным. Во-первых, западноевропейцы всегда нуждались в России, а во-вторых, народы Центральной Европы постоянно воевали. Если тевтонские рыцари или казаки на них не нападали, они воевали друг с другом. Чтобы мир был прочным, необходимо уважать все стороны. Разрушение институтов безопасности на континенте делает неизбежным широкомасштабный конфликт.