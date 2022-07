[1] « Польша и Украина », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 14 июня 2022.

[3] Unholy Trinity: The Vatican’s Nazis, Soviet Intelligence and the Swiss Banks, Mark Aarons & John Loftus, ‎St Martin’s Press (1998).

[4] « Украина: Вторая мировая война продолжается », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 26 апреля 2022.

[5] Old Nazis, the New Right, and the Republican Party, Russ Bellant, South End Press (1991).

[6] lntermarium: The Land between the Black and Baltic Seas, Marek Jan Chodakiewicz, Routledge (2012).