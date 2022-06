Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beschlossen, den Chef seines Geheimdienstes (SBU), Ivan Bakanow, zu entlassen. Die Bekanntgabe dieser Entscheidung verzögerte sich, weil es ihm nicht gelingt, seinen Nachfolger zu ernennen.

Bakanow ist ein Jugendfreund von Selenskyj. Er wurde sein Produzent, als Selenskyj Gaukler war, und dann der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU), als er zum Präsidenten gewählt wurde.

Nach Angaben seiner westlichen Amtskollegen ist er in dieser Position äußerst inkompetent und hat sich dem Schutz der Veruntreuung von Geldern durch Selenskyj und sein Team verschrieben, was es besonders schwer macht, ihn zu feuern. Die Untersuchung der Pandora-Papiere hatte gezeigt, dass er eine zentrale Rolle in den Offshore-Firmen spielte, die es Wolodymyr Selenskyj ermöglichten, das Geld, das er seinem Land gestohlen hatte, im Ausland zu verstecken.