Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID hebben geweigerd hun medewerkers toestemming te geven om te spreken met John Sopko, de speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Afghanistan (foto).

De regeringen voeren aan dat hun humanitaire acties niet onder het mandaat van de inspecteur-generaal vallen.

John Sopko is een inspecteur van de overheid die heeft gewerkt voor de wetgevende en de uitvoerende macht. Hij werd in 2012 door president Barack Obama in zijn huidige functie benoemd. Hij onderzoekt nu wat er gebeurd is rond de val van Kabul in augustus 2021.