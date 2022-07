De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, heeft besloten het hoofd van zijn geheime dienst (SBU), Ivan Bakanov, te ontslaan. De aankondiging van dit besluit is uitgesteld omdat hij nog geen opvolger heeft kunnen aanwijzen.

Bakanov is een jeugdvriend van Zelensky. Hij werd zijn producer toen hij nog straatartiest was en vervolgens het hoofd van de veiligheidsdienst van Oekraïne (SBU) toen hij tot president werd verkozen.

Volgens zijn westerse ambtgenoten is hij in deze functie zwaar incompetent en heeft hij zich toegelegd op het beschermen van de verduistering van Zelenski en zijn team, wat hem bijzonder moeilijk te ontslaan maakt. Uit het onderzoek naar de Pandora Papers bleek dat hij een centrale rol speelde in de offshorebedrijven die Volodymyr Zelensky in staat stelden het geld dat hij van zijn land had gestolen, in het buitenland te stallen.