Il presidente Joe Biden l’ha proclamato forte e chiaro: «Niente stivali USA in Ucraina!» e le antenne della Nato non smettono di ripetere: l’Alleanza non è in guerra, sostiene le forze armate ucraine ma non è coinvolta nei combattimenti.

Eppure, secondo il New York Times, sin dagli inizi della guerra in Ucraina, Pentagono e CIA hanno dispiegato unità incaricate di problemi logistici: sovrintendono al trasporto delle armi fino al fronte e danno consigli alle unità combattenti ucraine.

Anche Canada, Francia, Lituania e Regno Unito avrebbero inviato uomini in Ucraina.

Queste informazioni sono trapelate appena prima del vertice Nato di Madrid.