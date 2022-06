Secondo il Jerusalem Post, non siamo di fronte a una guerra tra Mossad (contrario al JCPoA) e intelligence militare (favorevole al JCPoA) sul progetto nucleare iraniano, come sostiene il Yediot Aharonot, ma a una vera e propria cacofonia in seno alle due istituzioni. Sarebbe la divisione più profonda dell’establishment di sicurezza mai vissuta in Israele.

In concomitanza con l’annuncio della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Qatar, il giornale classifica in questo modo le posizioni dei responsabili:

Classe politica

– Naftali Bennett: contro

– Yair Lapid: contro

– Benjamin Netanyahu: contro

IDF

– generale Aviv Kohavi, capo delle forze armate: contro

– generale Aaron Haliva, capo dell’intelligence militare: a favore

– Gadi Eisenkot, ex capo delle forze armate: contro

– Dror Shalom, ex capo degli analisti militari: contro

– Amos Yadlin, ex capo dell’intelligence di Tsahal: contro

Mossad

– David Barnea, direttore generale: contro

– Yossi Cohen, ex direttore generale: contro

– Yossi Kuperwasser, ex direttore degli analisti: contro

– Yaakov Amidror, ex segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale: contro

– Efrayim Halevy, ex direttore generale: a favore

– Tamir Pardo, ex direttore generale: a favore

– Shabtai Shavit, ex direttore generale: a favore

– Danny Yatom, ex direttore generale: a favore

– Sima Shine, ex capo del settore Iran: a favore.