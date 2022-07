Präsident Joe Biden verkündete es laut und deutlich: "Keine US-Stiefel in der Ukraine!" Die Verbindungsleute der NATO wiederholen es immer wieder: Das Bündnis befindet sich nicht im Krieg in der Ukraine, es unterstützt die ukrainischen Streitkräfte, mischt sich aber nicht in die Kämpfe ein.

Doch laut der New York Times haben das Pentagon und die CIA seit Beginn des Krieges Einheiten in der Ukraine stationiert, um logistische Probleme zu lösen. Sie sind jene, die den Transport von Waffen an die Front überwachen und ukrainische Kampfeinheiten beraten.

Kanada, Frankreich, Litauen und das Vereinigte Königreich haben Berichten zufolge ebenfalls Männer in die Ukraine geschickt.

Diese Informationen sind kurz vor dem NATO-Gipfel in Madrid durchgesickert.