O Parlamento ucraniano deverá fixar uma lei, aprovada já em comissão, proibindo as emissoras de rádio e as televisões do país de retransmitir músicas russas.

Uma excepção foi adoptada para os músicos russos que condenaram a « agressão » do seu país contra a Ucrânia.

Por outro lado, aplica-se a todos os autores russos clássicos (Rachmaninoff, Stravinsky, Tchaikovsky etc.).

Esta lei completa aquela que censura todos os livros escritos em russo, traduzidos do russo ou impressos na Rússia.

Todas as rádios e televisões foram entretanto colocadas sob o controle do Conselho de Segurança e de Defesa.