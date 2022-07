Enquanto os Chefes de Estado e de Governo da OTAN se reúnem em Madrid e contemplam uma Terceira Guerra Mundial contra a Federação da Rússia, a empresa pública russa espacial, Roscosmos, publicou no seu canal Telegram as coordenadas dos centros de decisão do Ocidente.

Pode aí ver-se as fotos de satélite da Casa Branca e do Pentágono (Estados Unidos), da sede da OTAN (Bélgica) [foto], do centro de congressos onde se realiza a cimeira da NATO (Espanha), do Ministério da Defesa (Reino Unido), do Reichstag e da Chancelaria Federal (Alemanha), ou ainda do Palácio do Eliseu (França).

O “site” precisa as coordenadas de tiro :

⠀ 🇺🇸 38.897542, -77.036505

⠀⠀🇺🇸 38.870960, -77.055935

⠀⠀🇬🇧 51.503049, -0.127727

⠀⠀🇫🇷 48.870433, 2.316842

⠀⠀🇩🇪 52.519903, 13.368921

⠀⠀🇧🇪 50.879986, 4.425771

Dmitry Rogozin, o Director da Roscosmos, é o antigo embaixador russo na OTAN.

Interrogado por jornalistas, o Ministro russo dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br), Serguei Lavrov, declarou: « Não vou adivinhar aquilo que espera o Presidente Zelensky – pouco importa aquilo que ele pensa, o que ele espera. Ele não toma as decisões. As decisões são tomadas em Washington, e em nenhum caso a nível presidencial. Responsáveis bem conhecidos tomam decisões no Departamento de Estado, e provavelmente até na administração presidencial ».

A bom entendedor, meia palavra basta !