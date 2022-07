O Presidente Joe Biden proclamou alto e bom som: « Nada de botas dos EUA na Ucrânia! ». Os propagandistas da OTAN não cessam de repetir : a Aliança não está em guerra na Ucrânia, ela apoia as Forças Armadas ucranianas, mas não se envolve nos combates.

Ora, segundo o New York Times, o Pentágono e a CIA colocaram na Ucrânia, desde o início da guerra, unidades encarregues de questões logísticas. São elas que supervisionam o transporte de armas até à linha da frente e dão conselho às unidades combatentes ucranianas.

O Canadá, a França, a Lituânia e o Reino Unido teriam também enviado homens para o terreno na Ucrânia.

Estas informações foram filtradas (vazadas-br) pouco antes da Cimeira (Cúpula-br) da OTAN em Madrid.

« Allied Commandos in Ukraine Secretly Funnel Aid to Troops », Eric Schmitt & Julian E. Barnes & Helene Cooper, The New York Times, June 16, 2022.