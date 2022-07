President Joe Biden proklamerte det høyt og tydelig: "Ingen amerikanske støvler i Ukraina!." NATO formidler stadig det samme budskapet: Alliansen er ikke i krig i Ukraina, den støtter de ukrainske væpnede styrkene, men er ikke involvert i kampene.

Ifølge New York Times har imidlertid enheter med ansvar for logistikk vært utplassert i Ukraina av Pentagon og CIA helt siden krigen startet. Dette militære personellet er der for å overvåke transporten av våpen til frontlinjen og gi råd til de ukrainske kamptroppene.

Canada, Frankrike, Litauen og Storbritannia har tilsynelatende også stasjonert menn i Ukraina.

Denne informasjonen ble lekket rett før NATO-toppmøtet i Madrid.