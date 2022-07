Onze administrateur, Alain Benajam, is op 26 juni 2022 om 11.30 uur overleden.

Hij was een van de oprichters van onze organisatie in 1994, was vanaf 2012 voorzitter van onze vereniging in Frankrijk en vertegenwoordigde onze vrienden in Donbass sinds 2014.

Hij was een kaderlid van de Franse Communistische Partij, had samengewerkt met Nobelprijswinnaar voor fysiologie Jean Dausset en de rode miljardair Sylvain Floirat, en had vervolgens zijn eigen bedrijven opgericht.

Wij danken hem voor zijn ruimdenkendheid, zijn genegenheid en zijn toewijding.

Onze gedachten en vriendschap gaan uit naar zijn familie, in het bijzonder zijn vrouw en twee dochters.