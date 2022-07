Volgens de Jerusalem Post zijn we niet getuige van een strijd tussen de Mossad (tegen het JCPOA) en de Militaire Inlichtingendienst (voor het JCPOA) over het Iraanse nucleaire project, zoals de Yediot Aharonot vermeldde, maar van een ware kakofonie binnen de twee instellingen. Dit zou de grootste splitsing in het veiligheidsapparaat zijn die Israël ooit heeft meegemaakt.

Terwijl het aankondigt dat de onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Iraniërs in Qatar zullen worden hervat, sorteert de krant de verantwoordelijken als volgt:

Politieke klasse

• Naftali Bennett : tegen

• Yair Lapid : tegen

• Benjamin Netanyahu : tegen

IDF

• Generaal Aviv Kohavi, hoofd van de strijdkrachten: tegen

• Generaal Aaron Haliva, hoofd van het militaire inlichtingendienst: voor

• Gadi Eisenkot, voormalig hoofd van de strijdkrachten: tegen

• Dror Shalom, voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst: tegen

• Amos Yadlin, voormalig hoofd van Tsahal Inlichtingen: tegen

Mossad

• David Barnea, uitvoerend directeur: tegen

• Yossi Cohen, voormalig uitvoerend directeur: tegen

• Yossi Kuperwasser, voormalig directeur van analisten: tegen

• Yaakov Amidror, voormalig secretaris van de Nationale Veiligheidsraad: tegen

• Efrayim Halevy, voormalig uitvoerend directeur: voor

• Tamir Pardo, voormalig uitvoerend directeur: voor

• Shabtai Shavit, voormalig algemeen directeur: voor

• Danny Yatom, voormalig algemeen directeur: voor

• Sima Shine, voormalig hoofd van het Iraanse bureau: voor