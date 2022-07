President Joe Biden verkondigde het luid en duidelijk: "Geen Amerikaanse laarzen in Oekraïne!" De NAVO-gesprekspartners blijven het herhalen: het bondgenootschap is niet in oorlog in Oekraïne, het steunt de Oekraïense strijdkrachten maar mengt zich niet in de gevechten.

Volgens de New York Times hebben het Pentagon en de CIA echter al vanaf het begin van de oorlog eenheden in Oekraïne gestationeerd om logistieke problemen op te lossen. Zij zijn degenen die toezicht houden op het vervoer van wapens naar de frontlinies en die de Oekraïense gevechtseenheden adviseren.

Canada, Frankrijk, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk hebben naar verluidt ook manschappen naar Oekraïne gezonden.

Deze informatie is kort voor de NAVO-top in Madrid uitgelekt.