Белый дом

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Саммит НАТО, проходящий 29-30 июня 2022 года в столице Испании Мадриде, станет историческим моментом для Трансатлантического альянса. Опираясь на первый Саммит НАТО с участием Президента Байдена, который состоялся 14 июня 2021 года, и внеочередные Саммиты, прошедшие 25 февраля 2022 года и 24 марта 2022 года в ответ на агрессивную войну России против Украины, этот Саммит в Мадриде соберёт лидеров всех 30 союзников по НАТО и ключевых партнеров из Европы и Азии. Впервые в нём примут участие партнеры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе на уровне лидеров. Саммит предоставит возможность для продвижения коллективных усилий с этими союзниками и партнерами по укреплению основанного на правилах международного порядка. Президент Байден вновь подтвердит непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантическим связям и Статье 5 Устава НАТО, согласно которой нападение на одного означает нападение на всех. Наряду с крупным новым вкладом союзников Президент также объявит на Саммите о новом размещении сил и средств США в Европе для поддержки НАТО и сдерживания любой агрессии против наших союзников.

Ключевые итоги Саммита:

Новая стратегическая концепция: Лидеры союзников одобрят следующую Стратегическую концепцию НАТО – первое с 2010 года обновление этого ключевого общедоступного документа, в котором описывается, как НАТО будет реагировать на угрозы и вызовы в своей среде безопасности в ближайшие годы. В новой Стратегической концепции изложены преобразования НАТО в соответствии с повесткой дня НАТО на период до 2030 года, принятой на Саммите 2021 года. Она также будет направлять в нужное русло усилия по обеспечению евроатлантической безопасности в ответ как на российскую агрессию, так и на системные вызовы, исходящие от Китайской Народной Республики и углубляющегося стратегического партнерства между Россией и Китаем. В Стратегической концепции излагаются основные задачи НАТО, такие как сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и управление ими, а также безопасность на основе сотрудничества. Этот документ обеспечит продолжение разработки Альянсом соответствующих инструментов и коллективных мер реагирования на транснациональные угрозы, такие как кибератаки и последствия изменения климата для безопасности. Стратегическая концепция признаёт ценность подхода к работе НАТО с точки зрения безопасности человека, включая защиту гражданских лиц во время конфликта, а также предотвращение и реагирование на сексуальное насилие, связанное с конфликтом.

Более сильный потенциал сдерживания и обороны: В ответ на более опасную среду безопасности в Европе в результате агрессии России против Украины Альянс активизировал свои оборонительные планы, и теперь под непосредственным командованием НАТО находится более 40 000 военнослужащих. Союзники также удвоили число боевых групп НАТО на восточном фланге, обеспечив мощную оборону от Балтийского до Черного моря. На Саммите лидеры союзников одобрят новую усиленную оборонительную позицию с 360-градусным обзором на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе, а также акцент на более боеспособные передовые возможности на восточном фланге. Лидеры также примут решения по укреплению позиций, готовности и оперативной совместимости НАТО за счёт дополнительных выявленных подкреплений и расширенной программы учений.

В ответ на агрессию России против Украины и для обеспечения защиты наших союзников Соединенные Штаты развернули или перебросили в Европу более 20 000 дополнительных военнослужащих, и в настоящее время около 100 000 американских военных обеспечивают оборону и сдерживание по всей Европе. США будут продолжать корректировать свою позицию по мере необходимости в ответ на динамичную обстановку в области безопасности. В тесном сотрудничестве с нашими союзниками и принимающими странами Президент Байден объявил сегодня, что Соединенные Штаты предпримут следующие дополнительные действия для укрепления сдерживания и обороны НАТО и европейской безопасности:

– Создание постоянного Передового командного пункта штаба V корпуса в Польше, что улучшит оперативную совместимость США и НАТО на восточном фланге.

– Обязательство поддерживать в Европе на ротационной основе дополнительную Бригадную боевую группу, которую Соединенные Штаты разместят в Румынии, с возможностью развертывания подчиненных ей подразделений для тренингов и учений на восточном фланге.

– Расширенное ротационное развертывание в Балтийском регионе, включая бронетанковые войска, авиацию, средства противовоздушной обороны и силы специальных операций, дальнейшее повышение оперативной совместимости и интенсивности подготовки вместе с этими союзниками, а также повышение нашей способности быстро укреплять и обеспечивать боеспособную оборону. Мы будем поддерживать постоянное, непрерывное присутствие в регионе и будем активизировать обучение с нашими балтийскими союзниками.

– Соглашение о работе с Испанией по увеличению с четырёх до шести количества американских эсминцев, дислоцированных на военно-морской базе Рота.

– Переброска двух эскадрилий самолетов F-35 в Великобританию.

– Размещение дополнительных средств противовоздушной обороны и других вспомогательных средств в Германии и Италии.

Наши союзники также наращивают усилия и значительно увеличили свой вклад в НАТО за счёт определенных подкреплений и создания новых надёжных в боевом отношении структур, способных увеличиться до размера бригады на восточном фланге. Во время Саммита наши союзники сделают дополнительные объявления о своем вкладе в НАТО, демонстрируя свою поддержку совместной ответственности за оборону и безопасность в рамках Трансатлантического альянса. Мы приветствуем всех наших мужчин и женщин в военной форме со всей Северной Америки и Европы, которые продолжают ежедневно служить, обеспечивая нашу безопасность.

Приглашение Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО: 18 мая Финляндия и Швеция приняли суверенное решение подать заявку на вступление в НАТО, продемонстрировав сохраняющуюся важность политики открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любого европейского государства, способного продвигать принципы Вашингтонского договора и вносить вклад в безопасность Североатлантического региона. Соединенные Штаты приветствуют трехстороннее соглашение, подписанное 28 июня Турцией, Швецией и Финляндией, которое позволит лидерам НАТО направить приглашение Швеции и Финляндии во время Саммита. США решительно поддерживают заявки Швеции и Финляндии и подготовили все необходимые материалы для выполнения Конгрессом США своих обязанностей по предоставлению совета и согласия после завершения переговоров о вступлении и подписания союзниками протоколов о присоединении.

Увеличение ресурсов для НАТО: В преддверии Саммита союзники представили обновленные планы своих усилий по выполнению своих обещаний в рамках Уэльского обязательства по увеличению расходов на национальную оборону и закупке основных видов техники. Прогнозируется, что 2022 год станет восьмым подряд годом роста расходов на оборону членов НАТО, не включая США, и многие союзники в настоящее время тратят намного больше контрольного показателя НАТО в 2 процента от валового внутреннего продукта (ВВП), который всё чаще рассматривается как нижний, а не верхний предел. Девять союзников выполнят или перевыполнят это обязательство в этом году, 19 союзников имеют четкие планы по его выполнению к 2024 году, а ещё пять союзников взяли на себя конкретные обязательства по его выполнению в последующий период. К концу 2022 года европейские союзники и Канада потратят дополнительно $350 млрд на оборону в реальном выражении с 2014 года. На Саммите лидеры также примут решение о значительном увеличении в ближайшие годы общего военного и гражданского бюджетов НАТО и инвестиционной программы в области безопасности, что повысит способность Североатлантического союза делать больше сообща в поддержку нашей общей безопасности и обороны.

Поддержка Украины: На Саммите лидеры Североатлантического союза выслушают прямое обращение Президента Украины Зеленского и обсудят свои текущие усилия по предоставлению Украине помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи. Соединенные Штаты являются мировым лидером в этой области, предоставив с начала работы Администрации Байдена более $6,3 млрд в виде помощи в области безопасности для поддержки права Украины на самооборону. Чтобы лучше удовлетворять краткосрочные и долгосрочные потребности Украины, союзники совместно с Украиной представят на Саммите обновленный Комплексный пакет помощи НАТО для Украины, механизм, с помощью которого НАТО предоставляет нелетальную помощь и поддержку оборонным реформам в Украине.

Расширение глобальных партнерств: Впервые в Саммите НАТО примут участие лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея. Союзники по НАТО и эти азиатско-тихоокеанские партнеры инициируют дорожную карту для расширения сотрудничества, обеспечивая более тесные политические консультации и совместную работу по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая киберугрозы и гибридные угрозы, безопасность на море, борьбу с терроризмом и влияние изменения климата на безопасность. В знак признания взаимодополняющей роли НАТО и ЕС в укреплении евроатлантической и международной безопасности Председатели Европейского совета и Европейской комиссии присоединятся к дискуссиям на Саммите и Трансатлантическому ужину, организуемому Испанией. Союзники также проведут консультации с Грузией, чтобы выразить поддержку её суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям. Союзники также утвердят расширенные программы для поддержки оборонных потребностей Боснии и Герцеговины, Грузии и Республики Молдова.

Защита демократических ценностей и институтов: Учредительный договор НАТО и повседневная работа Альянса по обеспечению безопасности наших граждан ясно показывают, что союзники по НАТО наиболее сильны, когда они едины в своём уважении к принципам демократии, свободы личности и верховенства закона. Парламентская ассамблея НАТО подчеркнула важность демократической устойчивости для силы и единства НАТО, и Соединенные Штаты работают с союзниками над поддержкой и укреплением этих усилий. На Саммите лидеры получат отчет о ходе реализации успешной программы НАТО “Укрепление добросовестности”, которая способствует прозрачности и реформам в секторах обороны и безопасности. В отчете также перед НАТО ставится задача продолжать работу с союзниками и партнерами над решением проблем надлежащего управления и воздействия коррупции в качестве ключевых элементов более широкой повестки дня Альянса в области политики и безопасности.

Усиление киберустойчивости и киберзащиты: Основываясь на принятой в прошлом году новой Политике НАТО в области киберзащиты, лидеры союзников одобрят новый план действий по укреплению киберсотрудничества на политическом, военном и техническом уровнях. Будучи оперативной областью НАТО, киберпространство также станет ключевым компонентом усиленного потенциала сдерживания и обороны НАТО. Опираясь на уроки, извлеченные из конфликта в Украине, на Саммите союзники примут решение использовать НАТО в качестве координационной платформы для предоставления национальных ресурсов для создания и отработки виртуального потенциала быстрого реагирования в киберпространстве для ответа на серьезную кибератаку. Соединенные Штаты предложат значительные национальные возможности в рамках этой сети поддержки.

Сохранение нашего технологического превосходства: Лидеры возьмут на себя обязательства помочь создать новый Ускоритель оборонных инноваций для Северной Атлантики, который будет поддерживать усилия НАТО по повышению оперативной совместимости и обеспечению доступа каждого союзника к передовым технологическим решениям для военных нужд. США внесут свой вклад, облегчив доступ к американским организациям, таким как испытательные центры и ускорительные объекты, привлеченным из обширного и разнообразного инновационного сектора США.

Борьба с изменением климата и повышение энергетической устойчивости: В преддверии Саммита НАТО Североатлантический союз провёл свой первый в истории диалог высокого уровня по вопросам изменения климата и связанных с ним последствий для безопасности. США являются лидером Альянса по стимулированию адаптации НАТО к этим проблемам, в том числе путём учета климатических соображений в анализе разведывательных данных и оказания помощи в разработке методологии картирования выбросов парниковых газов предприятиями НАТО. В рамках реализации нового плана действий НАТО в области изменения климата и обеспечения безопасности, а также снижения энергетической зависимости Соединенные Штаты также продолжат работу с союзниками над распространением передового опыта по сокращению спроса на энергию при военных закупках.