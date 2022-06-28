Белый дом

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Администрация Байдена-Харрис возглавляет многосторонний ответ на глобальный кризис продовольственной безопасности

Президент Байден и лидеры “Большой семёрки” объявят, что они выделят $4,5 млрд на укрепление глобальной продовольственной безопасности, более половины из которых поступят из Соединенных Штатов. Президент Байден объявит о дополнительных обязательствах Правительства США по финансированию в размере $2,76 млрд в стремлении помочь защитить наиболее уязвимые группы населения в мире и смягчить последствия неспровоцированной и неоправданной войны России в Украине для растущего отсутствия продовольственной безопасности и недоедания. Эти новые инвестиции поддержат усилия в более чем 47 странах и региональных организациях, направленные на поддержку региональных планов по удовлетворению растущих потребностей.

Действия Владимира Путина привели к резкому сокращению производства продовольствия и сельскохозяйственной продукции и использованию продовольствия в качестве оружия войны, в том числе путём уничтожения объектов хранения, переработки и тестирования сельскохозяйственной продукции; кражи зерна и сельскохозяйственной техники; а также фактической блокады черноморских портов. Решение России атаковать поставки и производство продовольствия влияет на рынки, хранение, производство продуктов питания и, в конечном счете, оказывает негативное воздействие на потребителей по всему миру. Агрессия Путина в Украине в сочетании с последствиями пандемии COVID-19, усиливающимся конфликтом, высокими ценами на топливо и удобрения привели к значительному ухудшению и без того хрупкой глобальной продовольственной безопасности и качества питания. Миллионы людей, живущих вдали от конфликта, сталкиваются с повышенным риском бедности, голода и недоедания в результате войны Путина. По оценкам, в 2022 году в результате путинской войны в Украине и её побочных последствий за чертой бедности может оказаться еще до 40 миллионов человек.

В то время как действия России будут по-прежнему затрагивать весь земной шар, наиболее насущные потребности будут возникать на Африканском Роге; наиболее срочная гуманитарная помощь, связанная с кризисом продовольственной безопасности, требуется на Африканском Роге, поскольку он переживает рекордный четвертый подряд сезон засухи, что может привести к голоду. К концу года до 20 млн человек могут столкнуться с угрозой голода. Продолжительная засуха также оказывает тяжелое воздействие на качество питания, подвергая детей серьёзному риску недоедания и необходимости лечения.

Чтобы устранить и смягчить дальнейшие последствия для глобальной продовольственной безопасности, Правительство США продолжит оказывать спасительную продовольственную помощь для удовлетворения этих растущих потребностей и привлечения дополнительных финансовых обязательств. Из недавно объявленного обязательства дополнительно выделить на гуманитарную и экономическую помощь сумму в $2,76 млрд, ассигнованную в мае, $2 млрд будут направлены на спасение жизней посредством чрезвычайных мер, а $760 млн будут направлены на устойчивую краткосрочную продовольственную помощь для содействия смягчению дальнейшего роста бедности, голода и недоедания в уязвимых странах, которые пострадали от высоких цен на продовольствие, удобрения и топливо.

Комплексное реагирование Правительства США в области борьбы с глобальной нехваткой продовольствия включает следующие элементы:

Глобальная гуманитарная помощь

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале Соединенные Штаты выделили $2,8 млрд на расширение чрезвычайных продовольственных операций в странах, пострадавших от кризиса продовольственной безопасности. В дополнение к этому финансированию Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет еще $2 млрд в рамках программы международной помощи в случае стихийных бедствий (IDA) для удовлетворения чрезвычайных гуманитарных нужд в течение следующих трёх месяцев. Эти средства включают прямую продовольственную помощь, а также соответствующие услуги в области здравоохранения, питания, защиты и водоснабжения, санитарии и гигиены в странах с высоким уровнем острой нехватки продовольствия, зависимости от российского или украинского импорта и уязвимости к ценовым потрясениям, и будут поддерживать страны, принимающие беженцев.

Глобальная помощь в области развития

По мере того, как мы продолжаем удовлетворять острые гуманитарные потребности, Правительство США будет продолжать укреплять продовольственные системы и смягчать среднесрочные последствия для продовольственной безопасности. Правительство США инвестирует $760 млн в борьбу с последствиями высоких цен на продовольствие, топливо и удобрения, которые сейчас растут из-за войны Путина, в тех странах, которые больше всего в этом нуждаются.

Соединенные Штаты через USAID выделят $640 млн на поддержку двусторонних целевых программ в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности для укрепления сельскохозяйственного потенциала и устойчивости в более чем 40 наиболее уязвимых странах – Украине, а также в 24 странах и регионах Африки, 10 странах Азии, 6 странах и региональном присутствии в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в 6 странах Ближнего Востока. Эти инвестиции позволят решить проблему острой глобальной нехватки удобрений, закупить устойчивые семена, смягчить дефицит цен на удобрения, расширить сети социальной защиты семей, страдающих от голода и недоедания, и предотвратить продовольственный и гуманитарный кризисы в наиболее уязвимых странах. Эти решения будут адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей в конкретных условиях на основе местных решений, которые можно масштабировать для достижения максимальной отдачи.

Соединенные Штаты также предпримут многосторонние усилия по защите источников средств к существованию и питания и помогут уязвимым странам повысить их устойчивость к потрясениям, включая волатильность цен на продовольствие, проблемы с цепочками поставок, климатические последствия и другие стрессы, выходящие за рамки ближайшей перспективы. В частности, в сотрудничестве с Конгрессом Администрация США выделит $120 млн на следующие цели:

Поддержка Африканского чрезвычайного фонда по производству продовольствия (AEFPF) Африканского банка развития (AfDB) для увеличения производства адаптированной к климату пшеницы, кукурузы, риса и соевых бобов в течение следующих четырёх сельскохозяйственных сезонов в Африке.

Поддержка Инициативы по реагированию на кризисные ситуации (CRI) Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), призванной помочь защитить средства к существованию и повысить устойчивость сельских общин.

Поддержка Африканской инициативы по адаптации (AAI) для разработки ряда приемлемых для финансирования проектов в Африке с целью привлечения частного капитала.

Поддержка Африканской программы финансирования рисков стихийных бедствий (ADRiFi) Африканского агентства по укреплению потенциала снижения риска (ARC), направленной на оказание помощи правительствам африканских стран в реагировании на потрясения продовольственной системы путём расширения доступа к продуктам страхования рисков.

Программа повышения эффективности и инноваций в области удобрений для повышения эффективности использования удобрений в странах, где удобрения, как правило, используются избыточно.

Поддержка Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) позволит финансировать картографирование почв, охватывающее несколько стран, для предоставления информации, позволяющей более рационально использовать воду, экономить удобрения и повышать устойчивость к воздействию климата.

Расширение инициативы “Накормить будущее”

“Накормить будущее” (FTF), ведущая глобальная инициатива Правительства США в области продовольственной безопасности, возглавляемая USAID, расширяет своё глобальное присутствие с 12 до 20 целевых стран в Африке, включив восемь новых целевых стран, которые также были наиболее уязвимы к последствиям войны России в Украине. Новыми целевыми странами являются Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Руанда, Танзания и Замбия. Это расширение программы “Накормить будущее” соответствует обязательству Президента Байдена в размере $5 млрд, взятом в сентябре 2021 года, по искоренению глобального голода и недоедания и созданию экологичных и устойчивых продовольственных систем за рубежом.

В настоящее время Правительство США инвестирует $2 млрд в год в рамках программы “Накормить будущее”, которая опирается на существующий технический опыт, программы и партнеров в более чем 35 странах. В этих странах инвестиции Правительства США открывают путь для дальнейших инвестиций со стороны частного сектора, доноров и местных органов власти.

Глобальная программа по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (GAFSP)

Соединенные Штаты через Министерство финансов США продолжают играть ведущую роль в Глобальной программе по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (GAFSP) – многостороннем механизме финансирования размером в $2 млрд, который помогает беднейшим странам мира увеличивать инвестиции в сельское хозяйство и продовольственную безопасность. США выделяют $155 млн на поддержку проектов, которые повышают производительность сельского хозяйства, связывают фермеров с рынками, улучшают средства к существованию, снижают уязвимость и повышают устойчивость к потрясениям. Соединенные Штаты также недавно стали Сопредседателем Руководящего комитета GAFSP. На этом лидерском посту США будут способствовать углублению и ускорению реагирования GAFSP на кризис продовольственной безопасности.

Лидерство Правительства США в стимулировании глобальных действий

С самого начала Соединенные Штаты были в авангарде глобальных усилий по противодействию этому кризису.

Министерство финансов также выделяет $500 млн Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), что поможет поддержать Программу устойчивости и средств к существованию ЕБРР. Этот пакет инвестиций, который, как ожидается, достигнет 2 млрд евро в течение следующих двух лет, окажет поддержку предприятиям и государственным службам во всех секторах, пострадавших от войны, в Украине и соседних странах. Финансирование будет направлено на поддержку потребностей Украины в энергетической и продовольственной безопасности; инвестирование в улучшение муниципальной инфраструктуры для обеспечения энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения и других потребностей, а также поддержка внутренне перемещенных лиц. Вклад Соединенных Штатов помогает мобилизовать дополнительные $500 млн в качестве поддержки со стороны других доноров.

В апреле Администрация Байдена-Харрис объявила, что Министерство сельского хозяйства США (USDA) и USAID предприняли экстраординарный шаг, полностью сняв баланс Гуманитарного фонда Билла Эмерсона (BEHT) в рамках усилий по предоставлению продовольственной помощи на сумму $670 млн странам с потребностями, возникшими в результате неспровоцированного дальнейшего вторжения Путина в Украину. Министерство сельского хозяйства США предоставит дополнительное финансирование в размере $388 млн через Товарно-кредитную корпорацию (CCC) для покрытия морских грузовых перевозок, наземного транспорта, внутренних перевозок, доставки и разгрузки грузов и других связанных с этим расходов. USAID направит $282 млн из средств BEHT на закупку продовольственных товаров в США для поддержки существующих чрезвычайных продовольственных операций в шести странах, испытывающих острую нехватку продовольствия – Эфиопии, Кении, Сомали, Судане, Южном Судане и Йемене.

В мае Соединенные Штаты председательствовали на Министерской встрече “Призыв к действиям в области глобальной продовольственной безопасности” и запустили Дорожную карту глобальной продовольственной безопасности, одобренную 94 странами, в которой подтверждается обязательство действовать безотлагательно, масштабно и согласованно для удовлетворения неотложных потребностей в продовольственной безопасности и питании миллионов людей во всём мире, находящихся в уязвимом положении. 94 страны одобрили Дорожную карту и обязались оказать немедленную гуманитарную помощь, повысить устойчивость тех, кто находится в уязвимом положении, поддержать системы социальной защиты и страхования, а также укрепить экологичные, устойчивые и инклюзивные продовольственные системы в соответствии с целями Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года и её Целями в области устойчивого развития, а также целями Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года. Соединенные Штаты также созвали заседание Совета Безопасности ООН во время своего майского председательства в этом органе, чтобы подчеркнуть взаимосвязь между отсутствием продовольственной безопасности и конфликтами, особенно в контексте войны России в Украине, и призвать международное сообщество к действиям.

В июне Соединенные Штаты в координации с партнерами привлекли внимание к растущему отсутствию продовольственной безопасности на 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО). Её ключевые результаты включали Декларацию Министров о чрезвычайных мерах реагирования на отсутствие продовольственной безопасности, в которой члены ВТО обязались предпринять конкретные шаги для облегчения торговли и улучшения функционирования и долгосрочной устойчивости глобальных рынков продовольствия и сельского хозяйства; и Решение Министров, в котором члены согласились освободить закупки продовольствия Всемирной продовольственной программы от экспортных ограничений и запретов.