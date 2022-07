De Russische veiligheidsdiensten (FSB) hebben onlangs nieuwe documenten vrijgegeven over de Banderisten in het interbellum.

Eén daarvan, de krant van het Verre Oosten, verklaart dat de Oekraïense "nationalisten" van Stepan Bandera in 1939 overwogen het grondgebied van het huidige Oekraïne te verlaten om onder bescherming van de nazi’s een onafhankelijke Oekraïense staat te stichten in Primorye Krai (Mantsjoerije), waar reeds een grote Oekraïense minderheid leefde.

Zoals wij reeds uitvoerig hebben uiteengezet, hebben de Oekraïense "nationalisten" nooit getracht hun grondgebied te verdedigen, maar hun "ras". Zij beweren van Scandinavische afkomst te zijn, afstammelingen van de Varegiërs, en zeker geen Slaven.

De Oekraïens-Litouwse Jevhen Konovalets, die de OUN (Organisatie van Oekraïense Nationalisten) oprichtte en leidde en het bevel voerde over de UVO (Oekraïens Volksleger, gefinancierd door de Duitse en vervolgens de nazistische geheime diensten) tot aan zijn liquidatie door de NKVD in 1938, ontmoette Adolf Hitler tweemaal. Hij was het die onderhandelde over de oprichting van de Oekraïense staat in het Primorye Krai toen de nazi’s en de Japanners de Sovjet-Unie wilden aanvallen.

Zijn stoffelijk overschot werd samen met dat van Stepan Bandera en Andriy Melnyk door het nieuwe Oekraïense regime overgebracht naar de begraafplaats van Lviv.

Op 17 juni 2011 heeft de commissie Buitenlandse Zaken van het Litouwse parlement een eerbetoon aan hem gebracht.