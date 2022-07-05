Саммит G7 в Баварии и саммит НАТО в Мадриде должны были объявить о наказании Западом Кремля за его специальную военную операцию на Украине. Но несмотря на все старания продемонстрировать единство, Запад оторван от реальности, теряет доверие в мире и, в конечном счете, свое превосходство.

Пока Запад убеждает себя, что дело в Украине, мир видит, что он оказался в «ловушке Фукидида» [1]. Будут ли международные отношения по-прежнему строиться вокруг него или они станут многополярными? Смогут ли до сих пор порабощенные народы вырваться на свободу и обрести суверенитет? Можно ли будет покончить с глобальным доминированием, и предоставить народам возможность развиваться?

Западный нарратив о российской специальной военной операции на Украине, не принимает в расчёт собственные действия с момента распада Советского Союза. Запад забыл, что он подписал Хартию европейской безопасности (также известной как Стамбульская декларация ОБСЕ) и что нарушил её, притянув на свою сторону одного за другим почти всех бывших членов Варшавского договора и ряд новых постсоветских государств. Он забыл, как в 2004 г. была осуществлена смена украинского правительства, а в 2014 г. был совершён государственный переворот, с помощью которого к власти в Киеве были приведены бандеровские националисты. Забыв о собственных деяниях, он во всех смертных грехах винит Россию. Он отказывается подвергать сомнению свои собственные действия и считает, что он был вынужден прибегнуть к силе. А для Запада право на стороне победителя.

Чтобы сохранить не соответствующий действительности нарратив, руководители стран Запада запретили в своих странах российские СМИ. И какой толк от того, что они считают себя демократами, если сами затыкают рты другим и вдобавок лгут?

Они рассматривают украинский конфликт без учёта противоречий, убеждая себя в том, что только они могут судить, осуждать и наказывать Россию. Им удалось путём шантажа добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, осуждающей Россию. Теперь они планируют расчленить её, как они расчленили Югославию и пытались сделать то же самое с Ираком, Ливией, Сирией и Йеменом (стратегия Рамсфельда-Цебровски).

Для этого они начали изолировать Россию от мировой финансовой системы и торговли. Они перекрыли ей доступ к системе SWIFT и страховой компании Lloyds, лишив возможности покупать и продавать, а даже осуществлять перевозку грузов. Они думали, что это приведет к экономическому краху страны. Действительно, 27 июня 2022 года Россия не смогла выплатить долг в размере 100 миллионов долларов и рейтинговое агентство Mody’s объявило ей дефолт [2].

Но это не возымело желаемого эффекта: всем известно, что иностранной валюты и золота в российском Центробанке пруд пруди. Кремль выплатил эти 100 миллионов, но не смог перевести их на Запад из-за санкций. Он поместил их на заблокированный счет, где они ожидают своих дебиторов.

Тем временем Кремль, которому Запад заблокировал счета, начал продавать свою продукцию, особенно углеводороды, другим странам, в частности Китаю. И торговля, которая больше не может вестись в долларах, ведется в других валютах. В результате доллары, которыми пользовались их клиенты, возвращаются обратно в США. Этот процесс начался уже несколько лет назад. Но односторонние санкции Запада его резко ускорили. Огромное количество долларов, скопившихся в США, вызывает массовый рост цен. Федеральная резервная система делает все возможное, чтобы разделить его с еврозоной. Поэтому рост цен с огромной скоростью распространяется и по всей Западной Европе.

Европейский центральный банк не является инструментом экономического развития. Его основная задача состоит в сдерживании инфляции внутри Союза. Не имея возможности замедлить внезапный рост цен, Банк пытается использовать его для сокращения своего долга. Поэтому государствам-членам Союза предлагается компенсировать снижение покупательной способности «граждан» за счет снижения налогов и предоставления льгот. Но это замкнутый круг: помогая своим гражданам, они связывают себя по рукам и ногам с Европейским центральным банком, привязывают себя к долгам США и становятся еще беднее.

От такой инфляции никакого лекарства не существует. Западу приходится впервые поглотить доллары, которые Вашингтон беззаботно печатал в течение многих лет. Рост цен на Западе соответствует стоимости имперских расходов за последние тридцать лет. И только сегодня Запад расплачивается за свои войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене.

До сих пор США безжалостно уничтожали всех, кто угрожал господству доллара. Они казнили президента Саддама Хусейна за отказ от доллара и разграбили Центральный банк Ирака. Они подвергли пыткам и линчевали лидера Муамара Каддафи, который готовил новую панафриканскую валюту, и разграбили Центральный банк Ливии. Гигантские суммы, накопленные этими нефтяными странами, бесследно исчезли. Только и видели как американские Джи-Ай грузили десятки миллиардов долларов, упакованных в больших мешках для мусора. Исключив Россию из долларовой торговли, Вашингтон сам добился того, чего так боялся: доллар потерял статус мировой резервной валюты.

Большинство стран в мире не слепые. Он понимают, что происходит, и поспешили принять участие в Петербургском экономическом форуме, а затем попытались зарегистрироваться на виртуальный саммит БРИКС. Они осознали, хотя и с опозданием, что Россия в 2016 г. запустила «Расширенное евразийское партнерство», о чём министр иностранных дел Сергей Лавров торжественно объявил на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2018 года [3]. За последние четыре года был построен ряд автомобильных и железных дорог, позволивших интегрировать Россию в сеть новых «шелковых путей», как сухопутных, так и морских, которые были запланированы Китаем. Это позволило всего лишь за несколько месяцев изменить движение товаров.

Падение курса доллара и изменение товарных потоков вызывают рост цен на энергоносители. В результате в России, одной из крупнейших в мире стран-экспортеров углеводородов, значительно выросли доходы. Её валюта, рубль, никогда не чувствовала себя так хорошо. В ответ на это G7 установила потолок цен на российские нефть и газ. «Мировому сообществу» запрещаено превышать установленные цены.

Но Россия, разумеется, не собирается позволить Западу устанавливать цены на свою продукцию. Те, кто не захочет её покупать по рыночным ценам, не смогут её приобрести, но ни один покупатель не откажется от товара, чтобы угодить Западу.

G7 пытается сохранить, по крайней мере, интеллектуально, свою гегемонию [4].. Но это больше не работает. Ситуация изменилась. Четырёхвековому господству Запада приходит конец.

Не особо надеясь на успех, G7 взяла на себя обязательство разрешить глобальный продовольственный кризис, к которому привела её политика. Многие страны хорошо знают, что означают обязательства G7. Они все еще ждут и не могут дождаться великого плана развития Африки и всякого рода «золотых гор». Они знают, что сам Запад не может производить азотные удобрения, и не даёт их продавать России. А пакеты помощи G7 - это всё равно, что пластыри на протезы, - их цель состоит в том, чтобы заставить эти страны терпеть и не подвергать сомнению священные принципы свободной торговли.

Единственно возможным вариантом сохранения западного доминирования остаётся война. НАТО должна добиться уничтожения России военным путём, как когда-то Рим сровнял с землей Карфаген, но с этим она явно запоздала: у российской армии гораздо более совершенное оружие, чем у Запада. Оно с 2014 г. проходило проверку в Сирии, и с её помощью Россия может сокрушить своих врагов в любой момент. В 2018 году президент Владимир Путин рассказал своим парламентариям об удивительных разработках новых видов вооружений [5].

Саммит НАТО в Мадриде стал демонстрацией единства [6]. Но это была всего лишь лебединая песня. 32 страны-участницы заявили о своём единстве, но с таким отчаянием, словно они боятся умереть. Тем не менее, они приняли стратегию мирового господства на ближайшие десять лет, назвав в качестве причины беспокойства рост Китая [7]. Тем самым они признали, что их целью является не безопасность, а мировое господство. Кроме того, они объявили о начале процесса вступления в альянс Швеции и Финляндии и рассмотрели возможность сближения с Китаем и вступления в альянс Японии.

Единственным инцидентом, который быстро удалось взять под контроль, стало давление Турции, заставившее Финляндию и Швецию осудить РПК [8]. Не в силах сопротивляться, США предали своих друзей - курдских наемников в Сирии и их лидеров за рубежом.

В связи с этим они решили увеличить силы быстрого реагирования НАТО в 7,5 раз, с 40 000 до 300 000 военнослужащих, и разместить их вблизи российской границы. Тем самым они в очередной раз нарушили подписанную ими Хартию безопасности в Европе, напрямую угрожая России. Конечно, Россия не имеет возможности защищать свои необъятные границы и может обеспечить свою безопасность лишь наблюдая за тем, чтобы никакие силы не размещали военные базы вдоль её границ (стратегия выжженной земли). И Пентагон уже распространяет карты раздела России, который он надеется осуществить.

Бывший представитель России в НАТО и нынешний Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на это, опубликовав в своем аккаунте в Telegram координаты центров принятия решений НАТО, включая зал заседаний саммита в Мадриде [9]. У России есть гиперзвуковые ракеты, которые в настоящее время невозможно перехватить и которые могут доставить ядерный заряд в считанные минуты в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и Пентагон в Вашингтоне. А Сергей Лавров, для ясности, заявил, что военные решения на Западе принимались не военными, а Госдепартаментом США. Он и станет их первой целью.

Остаётся открытым вопрос о том, будет ли Запад играть в полную силу? Рискнёт ли он развязать третью мировую войну, которая им проиграна, только ради того, чтобы не умереть в одиночку?