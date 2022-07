Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a assuré que ses troupes avaient totalement libéré l’ancien oblast de Louhansk, aujourd’hui République populaire de Louhansk .

Il a précisé que durant les deux dernières semaines, l’armée ukrainienne avait abandonné 12 avions, 6 systèmes de missiles anti-aériens et 39 chars. 166 pièces d’artillerie de campagne et de mortier, ainsi que 216 véhicules militaires ukrainiens ont été détruits. 5 469 soldats ukrainiens ont été mis hors de combat dont , dont 2 218 sont mort et 3 251 ont été gravement blessés.