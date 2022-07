El vicepresidente del consejo de ministros de Polonia, presidente del partido Derecho y Justicia y ‎líder de facto de su país, Yaroslav Kaczynski, afirmó en un discurso que Polonia no debe ceder ‎sobre la cuestión de las reparaciones de guerra. ‎

Alemania estima haber pagado ya con creces los daños que provocó durante la Segunda Guerra ‎Mundial, pero Polonia sostiene que todavía no es suficiente. ‎

Al abordar esa cuestión en un discurso pronunciado en Białystok, Kaczynski (ver foto) sentenció: ‎

‎

«Nosotros no podemos retroceder. No podemas ser blandos. No se puede dar a ‎los demás sin exigir algo a cambio, simplemente porque eso siempre termina mal.»‎