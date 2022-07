V celé této sérii článků, která začala měsíc a půl před válkou na Ukrajině, jsem rozvíjel myšlenku, že Straussovci, malá skupina stoupenců Leo Strausse v administrativě USA, plánovali konfrontaci proti Rusku a Číně. V desátém díle tohoto seriálu jsem však vyprávěl o tom, jak se pluk Azov stal polovojenskou páteří ukrajinského banditismu s odkazem na návštěvu senátora Johna McCaina v roce 2016 [1].. Ten však není Straussovec, ale radil mu Robert Kagan během své prezidentské volební kampaně v roce 2008, ústřední myslitel mezi Straussovci [2], i když své členství v této sektě vždy opatrně popíral.

Plánování války proti Rusku

Znovu se objevilo video natočené během návštěvy Johna McCaina na Ukrajině v roce 2016. Na snímku je senátor v doprovodu svého kolegy a přítele, senátora Lindseyho Grahama, a ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Oba Američané cestují na misi Senátu. McCain je však také prezidentem Mezinárodního republikánského institutu (IRI), republikánské pobočky Národní nadace pro demokracii (NED). Je známo, že IRI uspořádala asi 100 seminářů pro vedoucí představitele ukrajinských pravicových politických stran, včetně banderovců. Senátoři se obracejí na důstojníky pluku Azov, hlavní banderovské polovojenské formace. To by nemělo být překvapením. John McCain vždy tvrdil, že Spojené státy by se měly spoléhat na nepřátele svých nepřátel, ať už jsou to kdokoli. Veřejně se tak přihlásil k odpovědnosti za své kontakty s Daešem proti Syrské arabské republice. [3]..

V tomto videu nás senátoři Lindsey Graham a John McCain ujišťují, že Spojené státy poskytnou všechny zbraně potřebné k porážce Ruska.

Toto video, opakuji, bylo natočeno šest let před vstupem ruské armády na Ukrajinu. Oba senátoři dávají svým partnerům úkol. Nevnímají je jako žoldáky, kterým je třeba zaplatit, ale jako zmocněnce, kteří budou bojovat za unipolární svět na život a na smrt.

Krátce poté prezident Porošenko, který se schůzky zúčastnil v bojovém oděvu, změnil odznak své tajné služby SBU. Nyní je to sova držící meč namířený na Rusko s heslem "Moudrý člověk bude vládnout nad hvězdami". Je jasné, že ukrajinský státní aparát se jménem USA připravoval na válku proti Rusku.

O tři roky později, 5. září 2019, uspořádala Rand Corporation ve Sněmovně reprezentantů USA setkání, na kterém vysvětlila svůj plán: oslabit Rusko tím, že ho donutí rozmístit se v Kazachstánu, pak na Ukrajině a až v Podněstří [4].

Podrobně jsem to vysvětlil ve dvou předchozích článcích. [5] Spojené státy a Velká Británie převzaly na konci druhé světové války mnoho nacistických vůdců a ukrajinských banditů, aby je poštvaly proti SSSR. Jakmile SSSR zanikl, USA a Velká Británie se těchto fanatiků ujaly a využily je proti Rusku. Zbývalo zjistit, jak je vyzbrojí.

Ukrajinský vojenský biologický program

Od roku 2014 zahájil ukrajinský stát několik tajných vojenských programů. První a nejznámější je spolupráce s Pentagonem ve 30 různých laboratořích. Podle USA byl tento program zaměřen na zničení biologických zbraní, které Sovětský svaz vyráběl a skladoval na Ukrajině. To je ovšem nepravděpodobné, protože není jasné, proč by 31 let po získání nezávislosti a 8 let po zahájení tohoto programu ještě nějaké zůstaly. Podle Ruska naopak Pentagon zadal Ukrajině subdodavatelský výzkum zbraní zakázaných Úmluvou o zákazu biologických zbraní z roku 1972. Na základě dokumentů zabavených během speciální operace zejména tvrdí, že v Psychiatrické nemocnici č. 1 (Strelečje, Charkovská oblast) byly bez jejich vědomí prováděny pokusy na duševně nemocných osobách a že bylo manipulováno s původcem tuberkulózy, aby se nakazilo obyvatelstvo Slavjanoserbské oblasti (Luganská lidová republika). Nebo že tyto laboratoře prováděly "extrémně nebezpečné experimenty zaměřené na posílení patogenních vlastností moru, antraxu, tularémie, cholery a dalších smrtelných nemocí pomocí syntetické biologie. Další projekt se týká netopýrů jako vektorů pro přenos potenciálních biologických bojových látek, jako je mor, leptospiróza, brucelóza, filovirus nebo koronavirus.

Tato závažná obvinění nebyla dosud jasně vyvrácena ani prokázána. Zasedání, které Rusko svolalo na toto téma v Radě bezpečnosti OSN dne 11. března 2022 [6], přišlo vniveč. Náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová ze Straussie (a manželka Roberta Kagana) poté, co to popřela, řekla 8. března 2022 při slyšení v americkém Senátu: "Ukrajina má zařízení pro biologický výzkum. Obáváme se, že se je snaží ovládnout ruské jednotky. Proto se společně s Ukrajinci snažíme zajistit, aby se tyto výzkumné materiály nedostaly do rukou ruských sil, pokud se dostanou do jejich blízkosti. Navzdory těmto nesrovnalostem se Západ postavil za Washington a obvinil Moskvu ze lži. Podle jejich názoru je zcela normální, že státy mají sbírky těchto nemocí ke studiu, a jejich přítomnost by neměla být vykládána tak, že jsou určeny ke zbrojním účelům. Ukrajinské laboratoře pravidelně monitoruje OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) [7]. Tento výklad však nedává slovům paní Nulandové smysl a nezohledňuje katastrofy, jako byla epidemie prasečí chřipky, která v lednu 2016 zabila 20 ukrajinských vojáků a 200 dalších muselo být hospitalizováno.

Ruský velvyslanec Vasilij Nebenzia odsoudil zejména výzkum přenosu nebezpečných nemocí ektoparazity, jako jsou vši a blechy. Připomněl, že podobné experimenty "prováděla ve 40. letech minulého století nechvalně známá jednotka 731 japonské armády, jejíž členové uprchli do Spojených států, aby unikli spravedlnosti". Jednotka 731 je japonskou obdobou oddělení doktora Josefa Mengeleho v Osvětimi.

Jako by to nestačilo, pan Nebenzia zpochybnil převoz několika tisíc vzorků krevního séra pacientů slovanského původu z Ukrajiny do Výzkumného ústavu Waltera Reeda americké armády. Výzkum je podle něj selektivně zaměřen na specifické etnické skupiny podobně jako výzkum, který Dr. Wouter Basson prováděl pro Jihoafrickou republiku a Izrael v době jeho koloniálního období proti černochům a Arabům ("Coast Project"

Správa OSN popřela, že by o programu věděla, a odkázala na opatření na budování důvěry ve Smlouvě. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že o programu ví, ale nezná podrobnosti. Písemně agentuře Reuters potvrdila, že "důrazně doporučila ukrajinskému ministerstvu zdravotnictví a dalším odpovědným úřadům, aby byly vysoce rizikové patogeny zničeny, aby se zabránilo jakémukoli možnému úniku" [8]. Čínský tisk mezitím informuje o pokusech přeměnit hmyz na kyborgy, kteří by mohli hnojit nebo sterilizovat plodiny ("Operace Hmyzí spojenci").

Tyto vojenské experimenty, ať už jsou jakékoliv, byly nepřímo zadány Národním lékařským zpravodajským centrem prostřednictvím Agentury pro snižování obranných hrozeb (DTRA) a americké společnosti Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Tu založili Hunter Biden a Christopher Heinz, syn prezidenta Joea Bidena a zeť Johna Kerryho, a [9] Všechny výsledky tohoto výzkumu byly zaslány do vojenských biologických laboratoří ve Fort Detrick, které kdysi hrály vedoucí roli v americkém programu biologických zbraní.

Jak zdůraznil čínský zástupce v Radě bezpečnosti: "Jakýmkoli informacím nebo stopám o vojenských biologických aktivitách by mělo mezinárodní společenství věnovat velkou pozornost (...) Spojené státy tvrdí, že jsou pro transparentnost. Pokud se domnívá, že informace jsou nepravdivé, musí pouze poskytnout příslušné údaje a vysvětlení, aby o nich mezinárodní společenství mohlo rozhodnout.

Zatímco Spojené státy podle OSN pravidelně předkládají zprávy o svých biologických aktivitách v rámci Úmluvy o zákazu biologických zbraní, Ukrajina nikdy žádné zprávy nepředložila [10]

Rusko podniklo několik kroků. Nejprve pečlivě zničilo kontejnery z 26 těchto ukrajinských laboratoří (čtyři další unikly ruské armádě). Za druhé vyzvalo své spojence z Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), aby sledovali veškeré dohody, které případně uzavřeli s USA. Arménie a Kazachstán tento výzkum zastavily. Nakonec členové CSTO zakázali vstup do svých laboratoří všem zahraničním pracovníkům v oblasti obrany.

Ukrajinský vojenský jaderný program

Přejděme nyní k nejproblematičtější otázce, protože je ještě závažnější. Po získání nezávislosti zdědily Bělorusko, Kazachstán a Ukrajina velkou část sovětského systému jaderných zbraní. Tyto tři nové státy podepsaly v roce 1994 Budapešťské memorandum s USA, Ruskem a Spojeným královstvím. Velká trojka se zavázala zabezpečit své hranice, zatímco tři menší státy se zavázaly předat všechny své jaderné zbraně Rusku a dodržovat Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

Na toto memorandum se často odvolávají ti, kdo chtějí poukázat na dvojí jednání Ruska, které ho prý po podpisu porušilo. To není pravda, protože memorandum stanoví, že každá země z velké trojky bude zproštěna svého slibu neintervence v případě "sebeobrany nebo ohrožení jakýmkoli jiným způsobem, který je v souladu s ustanoveními Charty OSN". Rusko oficiálně uznalo donbaské republiky poté, co ukrajinský stát odmítl respektovat podpis minských dohod a jeho armáda osm let bombardovala Donbas.

V letech 2014 až 2022 Ukrajina čtyřikrát požádala o nové projednání Budapešťského memoranda. Nakonec prezident Volodymyr Zelenskyj na výročním zasedání Mnichovské bezpečnostní konference 19. února 2022 prohlásil: "Jako prezident to udělám poprvé. Ale Ukrajina a já to děláme naposledy. Zahajuji konzultace v rámci Budapešťského memoranda. Ministr zahraničí byl požádán, aby je svolal. Pokud se nebudou opakovat nebo pokud jejich výsledky nezaručí bezpečnost naší země, bude si Ukrajina oprávněně myslet, že Budapešťské memorandum nefunguje a že všechna komplexní rozhodnutí z roku 1994 jsou zpochybněna. [11]

Zpochybnění "všech globálních rozhodnutí z roku 1994" nemůže znamenat nic jiného než vrácení jaderných zbraní. Postoj prezidenta Zelenského lze tedy shrnout takto: buď potlačíme donbaské separatisty, nebo obnovíme náš vojenský jaderný program. Je třeba poznamenat, že v místnosti byli přítomni nebo zastoupeni hlavní představitelé Severoatlantické aliance. Nikdo z nich však proti oznámení o porušení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní neprotestoval.

Ruský prezident Vladimir Putin k projevu řekl: "Jediné, co (Ukrajině) chybí, je systém obohacování uranu. Jedná se však o technickou záležitost a pro Ukrajinu to není neřešitelný problém."

Ruská rozvědka věděla, že Ukrajina má jaderný vojenský program. Nevíme, co o tomto programu věděli.

Argentinský šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi mimochodem 25. května na fóru v Davosu uvedl, že Ukrajina ve svém závodě v Záporoží uskladnila 30 tun plutonia a 40 tun obohaceného uranu a že jeho agentura se zajímá, co se s nimi stalo.

Záporožská elektrárna byla jedním z cílů ruské armády, která se jí zmocnila druhý den své speciální operace 26. února. Během rusko-ukrajinského střetu 4. března vznikl požár v sousední laboratoři. V té době byla ruská armáda kritizována za svou nezodpovědnost. Zjevně šlo o něco jiného, jak uvedla Moskva. Rusko zahájilo přepravu těchto pohonných hmot a ukrajinské speciální jednotky se je snažily zastavit.

Plutonium se prodává za 5 000 až 11 000 dolarů za gram. 30 tun nakoupených za pořizovací cenu má hodnotu 150 miliard dolarů. Cena uranu závisí na stupni jeho obohacení. Při méně než 5 % může být použit pouze pro civilní účely a pro vojenské použití musí dosáhnout alespoň 80 %. Bez znalosti míry obohacení nelze cenu stanovit. Rusko zabavením těchto neohlášených zásob pravděpodobně zacelilo škody ze všech sankcí, které na ně byly uvaleny.

Informace, které máme k dispozici, vyvolávají řadu otázek: jak dlouho Ukrajina, která předala Rusku všechny své zásoby ze sovětské éry, tyto materiály držela? Odkud pocházejí a kdo je zaplatil? Případně jaká je úroveň obohacení uranu a kdo ho obohatil?

K těmto otázkám ruský tisk přidává další: jak spolehlivá je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která tyto informace až do minulého týdne tajila?

Vzhledem k tomu je třeba přehodnotit běžné obvinění, že za válku je zodpovědné Rusko.