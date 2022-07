Zwei Gipfeltreffen nacheinander, der G7 und der NATO-Gipfel, zeigen, dass der Westen alle seine Waffen – militärische, politische, wirtschaftliche – einsetzt, um die Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, die er nun in einer Welt verliert, die immer multipolarer wird, wie es die wachsende Entwicklung der BRICS zeigt: die Wirtschaftsorganisation, die Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammenbringt, der jetzt auch der Iran, Argentinien und andere Länder beitreten wollen.

Während die G7-Länder Kiew 30 Milliarden Dollar geben, versorgt die NATO die Ukraine mit zunehmenden Mengen an Waffen gegen Russland. Die Rolle der NATO ist jedoch nicht nur diese: Pentagon-Beamte, die von der New York Times interviewt wurden, bestätigen zum ersten Mal mit genauen Fakten, dass die Führung und Verwaltung der Militäroperationen in der Ukraine in den Händen des Pentagons und der NATO liegt [1].

Der NATO-Gipfel billigte das neue Strategische Konzept [2], das Russland als "die bedeutendste Bedrohung für die Sicherheit der Bündnispartner" definiert und feststellt, dass "der strategische Wettbewerb weltweit wächst". Im neuen Strategischen Konzept spricht die NATO zum ersten Mal explizit über China und erklärt, dass "Chinas Zwangspolitik unsere Interessen, Sicherheit und Werte herausfordert".

Wir stehen vor einer einzigen Kriegsstrategie, die der Westen von Europa bis Ostasien betreibt. Während in Europa die NATO unter US-Kommando von 30 auf 32 Länder erweitert wird, darunter Schweden und Finnland, die noch mehr von Russland unterstützt werden, erhöht sich in Asien und im Pazifik der militärische Einsatz der Vereinigten Staaten, der hauptsächlich von Australien und Japan unterstützt wird [3]. Im Pazifik findet das weltweit größte Marinemanöver unter US-Kommando gegen China statt.

All dies hat seinen Preis und es sind immer wir, die zahlen. Nach offiziellen Angaben der NATO belaufen sich die italienischen Militärausgaben im Jahr 2022 auf rund 29 Milliarden Euro, was 80 Millionen Euro pro Tag entspricht. Der größte Anstieg war während der Zeit der Lockdowns: Von 21 Milliarden im Jahr 2019 stieg er auf mehr als 26 Milliarden im Jahr 2020 und auf mehr als 28 Milliarden im Jahr 2021. Aber die NATO warnt: "Mehr tun wird mehr kosten."