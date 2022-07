De VS en het VK roepen op de topconferenties van de G7 en de NAVO op tot strijd. Washington en Londen willen dat hun vazallen de gelederen sluiten en zich opmaken voor een krachtmeting met Rusland en, op langere termijn, China. Maar hoewel het voetvolk bereid is te blijven buigen voor de Amerikanen en de Britten, lijkt het niet al te enthousiast om ten strijde te trekken.

Twee topontmoetingen na elkaar, die van de G7 en de NAVO, tonen aan dat het Westen al zijn wapens - militair, politiek, economisch - zal inzetten om de dominantie te behouden die het aan het verliezen is in een wereld die steeds meer multipolair wordt, zoals blijkt uit de groeiende ontwikkeling van de BRICS: de economische organisatie die Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika verenigt, waar Iran, Argentinië en andere landen zich bij willen aansluiten.

Terwijl de G7 30 miljard dollar uittrekt voor Kiev, voorziet de NAVO het land van steeds meer wapens tegen Rusland. De NAVO speelt deze rol echter niet alleen: ambtenaren van het Pentagon, geïnterviewd door de New York Times, bevestigen voor het eerst, met precieze feiten, dat het commando en de leiding van de militaire operaties in Oekraïne in handen zijn van het Pentagon en de NAVO [1]..

De NAVO-Top bekrachtigde het nieuwe Strategisch Concept, waarin Rusland wordt omschreven als "de belangrijkste bedreiging voor de veiligheid van de Geallieerden" en waarin staat dat "de strategische concurrentie wereldwijd toeneemt". In het nieuwe Strategisch Concept spreekt de NAVO voor het eerst expliciet over China en stelt dat "het dwangbeleid van China onze belangen, veiligheid en waarden bedreigt.”

Wij hebben te maken met één enkele oorlogsstrategie die het Westen van Europa tot Oost-Azië ten uitvoer legt. Terwijl in Europa de NAVO onder VS-commando zich uitbreidt van 30 tot 32 landen, waaronder Zweden en Finland, nog dichter bij Rusland, groeit in Azië en de Stille Oceaan de militaire inzet van de VS, voornamelijk gesteund door Australië en Japan [2] Werelds grootste marine-oefening onder VS-commando vindt plaats in de Stille Oceaan tegen China.

Dit alles kost geld en wij zijn altijd degenen die ervoor betalen. Volgens de officiële cijfers van de NAVO zullen de militaire uitgaven van Italië stijgen tot ongeveer 29 miljard euro in 2022, wat neerkomt op 80 miljoen euro per dag. De sterkste stijging deed zich voor tijdens de lockdown-periode: van 21 miljard in 2019 steeg het tot meer dan 26 miljard in 2020 en meer dan 28 miljard in 2021. De NAVO waarschuwt echter: "Meer doen zal meer kosten".