Я хотел бы выразить глубокое разочарование в связи с рядом случаев злоупо-требления Албанией своими прерогативами в качестве Председателя Совета Безопас-ности.

28 июня Председатель созвал заседание Совета Безопасности по просьбе Украи-ны. Это стало предметом длительной дискуссии между членами Совета по поводу применения правила 3 временных правил процедуры. Имеется множество примеров ситуации, когда государство-член подало запрос на проведение заседания, но ни один из членов Совета не потребовал проведения заседания, и, соответственно, оно не бы-ло созвано. В таких случаях Председатель должен проконсультироваться с членами Совета. Этого сделано не было. Если же Председатель действовал на основании пра-вила 1 временных правил процедуры, то ему также следовало проконсультироваться с членами Совета. Этого тоже сделано не было. Лишь после напоминания о том, что Албания как Председатель не распоряжается в Совете единолично, албанская делега-ция сообщила другим членам Совета, что она и Соединенные Штаты поддерживают просьбу Украины.

В ходе вышеупомянутого заседания по Украине, состоявшегося 28 июня, Пред-седатель Совета Безопасности на основании правила 37 временных правил процедуры разрешил г-ну В. Зеленскому виртуальное участие. Это противоречит сложившейся практике, а принцип, согласно которому все государства-члены, приглашенные высту-пить в Совете на основании правила 37, должны сделать это лично, был проигнори-рован. Разрешив участие г-ну В. Зеленскому по видеосвязи под предлогом того, что «это исключительный случай, который не будет прецедентом для будущего участия государств-членов на основании правила 37», Председатель — представитель Албании фактически повторил практику Соединенного Королевства в период его председатель-ства в апреле, когда г-н В. Зеленский также выступал в Совете по видеосвязи. Мы хотели бы привлечь внимание к тому, что такие «исключения» делаются только для одного государства-члена и что при предыдущих председателях подобные просьбы других государств-членов отклонялись. Насколько нам известно, во время своего председательства в июне Албания также отказала в участии по видеосвязи по крайней мере одному государству-члену, но не Украине. Такой подход показывает, что Алба-ния предвзято использовала свои председательские прерогативы.

Мы хотели бы подчеркнуть, что виртуальное участие г-на В. Зеленского не сле-дует рассматривать как прецедент для будущей работы Совета, и настоятельно призы-ваем будущих председателей не злоупотреблять правилами процедуры.

Кроме того, во время заседания, состоявшегося 28 июня, было допущено еще одно нарушение практики Совета Безопасности. Завершив свое выступление, г-н В. Зеленский объявил минуту молчания. Председатель — представитель Албании не отреагировал на этот призыв. Однако любые подобные решения Совета, в том числе о соблюдении молчания, должны приниматься по призыву Президента после консуль-тации с членами Совета. Это был второй случай за время председательства Албании, когда минута молчания была объявлена без предварительного уведомления.

Стоит отметить, что, к сожалению, все это произошло на фоне состоявшихся в тот же день открытых прений Совета Безопасности по вопросу о выполнении поло-жений записки Председателя Совета о методах работы (S/2017/507). Мы также не можем не напомнить о том, что Албания является Председателем Неофициальной ра-бочей группы по документации и другим процедурным вопросам. Зная, что открытые прения длятся в течение более чем одного заседания, и несмотря на количество госу-дарств-членов, желающих выступить по этому вопросу, Председатель — представи-тель Албании все же решил устроить заседание по Украине. Вместо того чтобы пере-нести вторую часть открытых прений на более поздний срок (как подразумевалось с самого начала, поскольку предварительная программа работы позволяла это сделать) или назначить заседание по Украине после открытых прений, Председатель — пред-ставитель Албании из-за нехватки времени вынудил делегации, оставшиеся в списке выступающих на открытых прениях, торопиться. Мы считаем, что к этим делегациям можно было бы отнестись с бóльшим уважением.

К сожалению, сегодня председательство Албании было вновь омрачено выбо-ром Председателем докладчика от гражданского общества для выступления на засе-дании Совета Безопасности по Сирии, состоявшемся 29 июня. Неприемлемо, что до-кладчик сквернословил, оскорблял государства-члены и выдвигал необоснованные обвинения. Его актерское поведение явно не способствовало обсуждению важного вопроса и скорее поставило под сомнение истинные намерения пригласившего его Председателя. Это явный признак того, что нам необходимо пересмотреть наш под-ход к вопросу о присутствии представителей гражданского общества на заседаниях Совета, чтобы исключить подобные инциденты.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.