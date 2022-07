In una conferenza stampa il presidente del partito al potere Sogno Georgiano  Georgia democratica, Irakli Kobachidze, ha dichiarato che spera che la Georgia ottenga lo status di candidato all’Unione Europea in dicembre… senza però entrare in guerra con la Russia.

Kobachidze ha affermato di essere stato sollecitato (senza fornire maggiori dettagli) da responsabili europei per affrettare la candidatura, a condizione che il Paese entri in guerra.