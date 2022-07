De wisselkoers wordt verstoord door eenzijdige westerse sancties tegen Rusland.

In het Westen staat de euro op 1,02 dollar. Maar in Rusland is hij onder de dollar gezakt (64,4250 roebel tegen 65,6670).

De Europese Centrale Bank probeert met alle middelen te voorkomen dat zij de terugstroom van dollars naar de VS, die niet langer de mondiale referentievaluta is, zou moeten opvangen.