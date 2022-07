De voorzitter van de Doema van de Russische Federatie, Vjatsjeslav Volodin, heeft op basis van de expertise van Jeffrey Sachs de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten bij de totstandkoming van Covid-19 veroordeelt

Jeffrey Sachs is econoom en speciaal adviseur van de secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres. Hij was voorzitter van de Lancet onderzoekscommissie die twee jaar onderzoek deed naar de oorsprong van Covid-19. In mei publiceerde hij een oproep tot een werkelijk onafhankelijke onderzoekscommissie, ver verwijderd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met speciale bevoegdheden [1]..

Aangezien alleen de militaire biolaboratoria van de VS dit virus zouden kunnen hebben vervaardigd, riep Vjatsjeslav Volodin op tot transparantie in hun activiteiten. Hij vervolgde zijn redenering en verklaarde dat het dringend noodzakelijk was deze activiteiten te stoppen. Tenslotte concludeerde hij dat de VS de internationale gemeenschap schadeloos moeten stellen voor de schade die zij hebben veroorzaakt.