Präsident Wolodymyr Selenskyj befahl seinem Verteidigungsminister Oleksii Reznikov (im Bild), eine Armee von einer Million Mann aufzubauen, um die "besetzten Gebiete" Russlands zurückzuerobern.

Die russische Armee hat nur etwa 200.000 Mann in der Ukraine. Im Gegenteil, die ukrainischen Streitkräfte bestanden vor dem Krieg aus 200.000 Mann aus den regulären Armeen, zu denen 100.000 Mann aus den Banderistenmilizen hinzugefügt werden mussten. In den letzten acht Jahren haben abwechselnd 400.000 Mann, hauptsächlich Banderisten, gegen ihre Mitbürger im Donbass gekämpft. Derzeit gäbe es 700.000 Soldaten, die auf der ukrainischen Seite kämpfen.

Oleksii Reznikov ist weder Soldat noch Politiker, sondern Anwalt. Seine Position als Verteidigungsminister verdankt er seiner Frau, der TV-Moderatorin Yulia Zorii.

