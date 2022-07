Il presidente Volodymyr Zelensky ha ordinato al ministro della Difesa, Oleksii Reznidov (foto), di formare un esercito di un milione di uomini per riprendere i «territori occupati» dalla Russia.

Le forze armate russe hanno circa 200 mila uomini impegnati in Ucraina. Le forze armate ucraine erano costituite prima della guerra da 200 mila uomini degli eserciti regolari, oltre a centomila uomini delle milizie banderiste. Negli ultimi otto anni hanno combattuto a rotazione contro i loro concittadini del Donbass 300 mila uomini, soprattutto banderisti. Al momento sarebbero 700 mila gli ucraini impegnati nei combattimenti.

Oleksii Reznidov non è né un militare né un politico, ma un giurista. Deve la nomina a ministro della Difesa alla moglie, la presentatrice televisiva Yulia Zorii.

