Im Gegensatz zu dem, was die Jerusalem Post vom 5. Juli hören ließ, schrieb das russische Justizministerium nicht an die Jewish Agency, sondern an eine ihrer Tochtergesellschaften für soziale Werke.

Russland hat nämlich festgestellt, dass sie diese Werke als Deckmantel für Spionageoperationen verwendet und nichtjüdische Wissenschaftler rekrutiert.

Moskau ist daher nicht dagegen, dass russische Juden Alija machen, sondern dass Nichtjuden dieses Privileg missbrauchen, um sich in den Dienst Israels zu stellen.