Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte bei einer militärischen Abschlussfeier am 12. Juli 2022, dass die Invasionspläne der NATO von Russland durch die Ukraine und Weißrussland gehen.

Er enthüllte, dass er am Vortag per Telefon ausführlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die russische Spezialoperation in der Ukraine, das illegale litauische Embargo gegen den Handel zwischen Russland und seiner Kaliningrad-Exklave und vor allem über die gemeinsame Verteidigung von Weißrussland und Russland gesprochen habe.