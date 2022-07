Im Juni 2022 wurde Chris Pincher, Whip der britischen Konservativen Partei, in London gesehen, wie er betrunken, Männer im Carlton Club aufriss. Später, am 3. Juli, zeigten verschiedene Zeugenaussagen, dass dies nicht das erste Mal war, dass er die puritanische Moral der herrschenden Klasse des Landes verletzte. Es folgten kettenweise Rücktritte innerhalb der Regierung von Boris Johnson (63 von 179 Mitarbeitern) und schließlich, am 7. Juli 2022, der Rücktritt des Premierministers ohne jegliche Verbindung zu seiner politischen Aktion.

Am 8. Juli 2022 wurde der ehemalige japanische Premierminister und starker Mann seiner politischen Partei, Shinzo Abe, während einer Wahlkundgebung ermordet. Sein Vater hatte Reverend Moons Vereinigungskirche in den 50er Jahren in Japan eingeführt. Der gesamte Abe-Clan war eng mit dieser militärisch-politisch-religiösen Gruppe, einem unverzichtbaren Werkzeug der CIA während des Kalten Krieges, verbunden. Shinzo Abe und die Moon Sekte beeinflussten Japan, sich öffentlich mit den USA gegen China zu verbünden.

Am 10. Juli 2022 fühlten sich mehrere junge Frauen, die an einem Sommerfest der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands teilnahmen, unwohl. Etwa Tausend Menschen nahmen an dieser Veranstaltung teil, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Parteiparlamentarier und ihre Teams. Es scheint, dass mindestens neun junge Frauen ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt und möglicherweise vergewaltigt wurden.

Am 11. Juli 2022 am Ende des Vormittags veröffentlichte die Tageszeitung Le Monde den ersten Teil einer Studie über Dokumente, die ein Medienkonsortium erhalten hat, das die Methoden der Firma Uber bescheinigt. Der französische Präsident Emmanuel Macron scheint ein geheimes Abkommen mit der US-Gesellschaft getroffen zu haben, um sie in Frankreich einzuführen, indem er die geltenden Gesetze zu ihren Gunsten änderte. Im Moment gibt es jedoch kein veröffentlichtes Dokument, das erlaubt, über Korruption zu sprechen.